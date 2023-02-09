Камил Гаджиев: «Не верю, что Конор будет драться с Чендлером. Ему необходимо что-то из ряда вон выходящее»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Камил Гаджиев Конор Макгрегор Ислам Махачев Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев не верит, что Конор Макгрегор подерется с Майклом Чендлером, с которым станет тренерами нового сезона The Ultimate Fighter.

«Почему-то не верю, что Конор будет драться. Ему не нужно просто бои, ему необходимо что-то из ряда вон выходящее. Может быть, по каким-то универсальным правилам.

В UFC наверняка есть заготовки на этот счет, все-таки это курочка, которая несет золотые яички.

Ему уже не вариант просто драться. Чендлеру нужен этот бой, а зачем он нужен Конору? Что этот бой изменит в его жизни? Ничего.

В его жизни что-нибудь изменил бы бой с Исламом Махачевым, но объективно Конор уже никогда не соберет себя, чтобы драться на чемпионском уровне, тем более с таким доминирующим чемпионом, как Ислам», – сказал Гаджиев.

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1 комментарий

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gosha7202@mail.ru
Для Конора выйти в октагон стало уже чем-то из ряда вон выходящим, так что с Чендлером самое то
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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