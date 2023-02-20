Бейдер будет ассистентом Чендлера в новом сезоне The Ultimate Fighter

Чемпион Bellator в тяжелом весе присоединился к штабу для участия в шоу .

В новом сезоне команда Чендлера будет противостоять команде , после чего легковесы подерутся в главном событии одного из номерных турниров осенью 2023 года.

Бейдер владеет поясом Bellator в тяжелом весе с 2019 года, после чего четырежды его успешно защитил.

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