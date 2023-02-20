Бейдер будет ассистентом Чендлера в новом сезоне The Ultimate Fighter

Теги UFC легкий вес (MMA) Райан Бейдер The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер присоединился к штабу Майкла Чендлера для участия в шоу The Ultimate Fighter.

В новом сезоне команда Чендлера будет противостоять команде Конора Макгрегора, после чего легковесы подерутся в главном событии одного из номерных турниров UFC осенью 2023 года.

Бейдер владеет поясом Bellator в тяжелом весе с 2019 года, после чего четырежды его успешно защитил.

Бой Федора и Бейдера собрал почти миллион зрителей на CBS

Бейдер опроверг информацию о гонораре за бой с Федором: «Я бы не стал драться за такие деньги»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий