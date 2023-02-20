Бейдер будет ассистентом Чендлера в новом сезоне The Ultimate Fighter
Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер присоединился к штабу Майкла Чендлера для участия в шоу The Ultimate Fighter.
В новом сезоне команда Чендлера будет противостоять команде Конора Макгрегора, после чего легковесы подерутся в главном событии одного из номерных турниров UFC осенью 2023 года.
Бейдер владеет поясом Bellator в тяжелом весе с 2019 года, после чего четырежды его успешно защитил.
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