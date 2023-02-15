Резников о бое Физиев – Гейтджи: «Рафа выиграет, у него IQ выше»

Артем Резников поделился своим мнением о бое Рафаэля Физиева и Дастина Гейджи:

«Будет очень интересный бой. Я думаю, что Рафа выиграет, я всегда ставлю на тех бойцов, у кого IQ выше. У Гейтджи и Чендлера IQ не высокое»

Бой состоится 18 марта на турнире UFC в Лондоне.

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