Резников о бое Физиев – Гейтджи: «Рафа выиграет, у него IQ выше»

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Sports.ru - Казахстан Рафаэль Физиев Артем Резников Спорт Казахстана

Артем Резников поделился своим мнением о бое Рафаэля Физиева и Дастина Гейджи:

«Будет очень интересный бой. Я думаю, что Рафа выиграет, я всегда ставлю на тех бойцов, у кого IQ выше. У Гейтджи и Чендлера IQ не высокое»

Бой состоится 18 марта на турнире UFC в Лондоне.

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