Майкл Биспинг: «Увидим ли мы Конора в титульном бою, если он выиграет у Чендлера? Однозначно, да. Вероятность 100%»

Бывший чемпион в среднем весе уверен, что в случае победы над Майклом Чендлером Конор Макгрегор получит титульный бой.

«Увидим ли мы Макгрегора в титульном бою, если он выиграет у Чендлера? Однозначно, да. Вероятность 100%. Будьте готовы к этому.

Можно думать о не все что угодно, но в смешанных единоборствах еще нет звезды крупнее Конора. Он бывший двойной чемпион, люди хотят видеть его бои. Я не против его поединка за титул.

Жду его встречи с Чендлером, но он мог бы взять бой попроще, с Тони Фергюсоном, например», – считает Биспинг.

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