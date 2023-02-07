Майкл Биспинг: «Увидим ли мы Конора в титульном бою, если он выиграет у Чендлера? Однозначно, да. Вероятность 100%»

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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг уверен, что в случае победы над Майклом Чендлером Конор Макгрегор получит титульный бой.

«Увидим ли мы Макгрегора в титульном бою, если он выиграет у Чендлера? Однозначно, да. Вероятность 100%. Будьте готовы к этому.

Можно думать о не все что угодно, но в смешанных единоборствах еще нет звезды крупнее Конора. Он бывший двойной чемпион, люди хотят видеть его бои. Я не против его поединка за титул.

Жду его встречи с Чендлером, но он мог бы взять бой попроще, с Тони Фергюсоном, например», – считает Биспинг.

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1 комментарий

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pasha_t
Увидем ли мы Конора в титульном бою при проигрыше?? Абсолютно , конечно
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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