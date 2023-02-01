Биспинг про бой Махачев – Волкановски: «Если он пройдет в стойке, то отдаю предпочтение Алексу»

Бывший чемпион UFC в среднем весе поделился ожиданиями от титульного поединка между Исламом Махачевым и .

« – более крупный парень. 180 сантиметров против 170. Он думает, что будет сильнее, потому что смотрит на Волкановски сверху вниз. Но теперь Волкановски будет весить на три килограмма больше. Его тело станет больше.

Если бой пройдет в стойке, то я отдаю предпочтение Волкановски. Прежде всего, у него длинные конечности, хоть он и меньше. Послушайте, он трижды побеждал Макса Холлоуэя. В стойке! У него лучше футворк, он более подвижный, у него отличный баланс, и, конечно, в легком дивизионе он будет сильнее, чем в полулегком.

Вряд ли Волкановски сможет остановить тейкдауны Махачева. Скорее всего, он сможет подняться. Это будет повторяться раз за разом. Мы увидим размен в стойке, и Ислам будет выглядеть хорошо.

Думаю, в стойке Волкановски будет чаще попадать, а Ислам чаще переводить. Вряд ли Алекс будет использовать джиу-джитсу, потому что если он это сделает, он совершит ошибку, так как сыграет в игру Ислама», – считает Биспинг.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит 284 в австралийском Перте.

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