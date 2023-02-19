Менеджер Яна объяснил, почему Петр дерется с Двалишвили, а не с Верой

Саят Абдрахманов, менеджер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе , рассказал, почему его боец будет драться с .

«Фишка в том, что все упирается не только в наши желания, а в то, что UFC нужен был главный бой февральского турнира. тогда был доступен, Кори Сэндхаген тоже, но Петр не был готов драться в феврале.

На тот момент, когда организовали бой Вера – Сандхаген, вообще непонятно было, хочет ли Петр подраться в марте-апреле или взять более долгую паузу. Тогда еще неизвестно было, когда Петр захочет подраться снова. А потом был доступен только Мераб», – сказал менеджер.

Бой Яна и Двалишвили 12 марта возглавит 221 в Лас-Вегасе.

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