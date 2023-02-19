Менеджер Яна объяснил, почему Петр дерется с Двалишвили, а не с Верой
Саят Абдрахманов, менеджер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, рассказал, почему его боец будет драться с Мерабом Двалишвили.
«Фишка в том, что все упирается не только в наши желания, а в то, что UFC нужен был главный бой февральского турнира. Марлон Вера тогда был доступен, Кори Сэндхаген тоже, но Петр не был готов драться в феврале.
На тот момент, когда организовали бой Вера – Сандхаген, вообще непонятно было, хочет ли Петр подраться в марте-апреле или взять более долгую паузу. Тогда еще неизвестно было, когда Петр захочет подраться снова. А потом был доступен только Мераб», – сказал менеджер.
Бой Яна и Двалишвили 12 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.
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