Менеджер Яна объяснил, почему Петр дерется с Двалишвили, а не с Верой

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили UFC Fight Night Кори Сэндхэген Марлон Вера Саят Абдрахманов Петр Ян - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Саят Абдрахманов, менеджер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, рассказал, почему его боец будет драться с Мерабом Двалишвили.

«Фишка в том, что все упирается не только в наши желания, а в то, что UFC нужен был главный бой февральского турнира. Марлон Вера тогда был доступен, Кори Сэндхаген тоже, но Петр не был готов драться в феврале.

На тот момент, когда организовали бой Вера – Сандхаген, вообще непонятно было, хочет ли Петр подраться в марте-апреле или взять более долгую паузу. Тогда еще неизвестно было, когда Петр захочет подраться снова. А потом был доступен только Мераб», – сказал менеджер.

Бой Яна и Двалишвили 12 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Волкановски – о Яне: «UFC раскручивает Шона О’Мэлли, но они любят Петра»

Двалишвили обратился к Малыхину и Яну: «Один должен отдать мне 50 тысяч долларов, а другой выйти на бой 11 марта»

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3 комментария

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Костя Петров
Ответ FrankieWild
последний шанс для Петра чтоб остаться в UFC
Тебе видней
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
боже, да всем #######
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FrankieWild
последний шанс для Петра чтоб остаться в UFC
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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