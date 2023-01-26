Маккарти про бой Ян – Двалишвили: «Все будет зависеть от того, сможет ли Мераб перевести Петра»

Теги легчайший вес UFC MMA Джон Маккарти Петр Ян Мераб Двалишвили UFC Fight Night Петр Ян - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Легендарный рефери Джон Маккарти поделился ожиданиями от боя Петра Яна и Мераба Двалишвили.

«Это фантастический бой. Два контрастирующих стиля. Все будет зависеть от того, сможет ли Мераб воспользоваться своим преимуществом в грепплинге и перевести Петра, потому что очевидно, что он лучше как грепплер.

Плюс Мераб держит темп и оказывает давление на протяжении всего боя. Что касается Петра – ему нужно выигрывать размены в стойке. Он должен бить так, чтобы Мераб чувствовал его удары. Чтобы тот промахивался и бросался за тейкдаунами.

В любом случае, мне уже нравится этот бой. Это номер два против номера три», – сказал Маккарти.

Бой Яна и Двалишвили состоится 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

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7 комментариев

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заратустра-будрайтис
Ответ Александр Степанов
Когда вам надоест передёргивать факты? Актером Стерлинга называли все кому не лень после первого боя, где он смешно изобразил боль и страдания. Но Петр регулярно подчеркивал, что Стерлинг хороший боец. Это есть в его интервью до второго боя. Про О’Мэйли Ян тоже говорил много хорошего, в том числе про уровень в стойке. Кому-то стоит прекратить читать только заголовки
Ян говорил, что Стерлинг актер? Говорил, что Сахарок женщина низкой социальной ответствености?
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Ян Дружинин
Грузин не плохой боец но Петр для него это слишком..
Маленький борцуха с короткими руками и ногами это клиент Яна))
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Александр Степанов
Ответ заратустра-будрайтис
Картошка сам болтун знатный, одного называл актером и провел равный бой ( заметь, я не говорю, что он проиграл, бой действительно равный), другого называл придорожной женщиной низкой социальной ответственности и провел с ним равный бой ( опять же, не артикулирую результат), так кто же ты сам если актер два раунда тебя контролирует, как куклу, а п.тана превращает твое лицо в кровавый винегрет?
Когда вам надоест передёргивать факты?
Актером Стерлинга называли все кому не лень после первого боя, где он смешно изобразил боль и страдания. Но Петр регулярно подчеркивал, что Стерлинг хороший боец. Это есть в его интервью до второго боя.

Про О’Мэйли Ян тоже говорил много хорошего, в том числе про уровень в стойке.
Кому-то стоит прекратить читать только заголовки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
заратустра-будрайтис
Ответ Aykhal_ykt
Посмотрим, Ян должен вынести этого балабола
Картошка сам болтун знатный, одного называл актером и провел равный бой ( заметь, я не говорю, что он проиграл, бой действительно равный), другого называл придорожной женщиной низкой социальной ответственности и провел с ним равный бой ( опять же, не артикулирую результат), так кто же ты сам если актер два раунда тебя контролирует, как куклу, а п.тана превращает твое лицо в кровавый винегрет?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aykhal_ykt
Ответ заратустра-будрайтис
Ледокол будет мять картошку на протяжении всего боя и превратит в пюре
Посмотрим, Ян должен вынести этого балабола
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-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
заратустра-будрайтис
Ледокол будет мять картошку на протяжении всего боя и превратит в пюре
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MAKS$$
Согласен в том что бой будет и правда фантастически, а на счёт того выиграет ли Двалишвили или Ян..? очень трудно что то с прогнозировать 50/50 всё будет зависит от того (я думаю) как они подготовится, кто будет готов на все 💯 в этот день, в день боя, а лучшим будет тот у которого будет меньше ошибок
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