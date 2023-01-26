Маккарти про бой Ян – Двалишвили: «Все будет зависеть от того, сможет ли Мераб перевести Петра»
Легендарный рефери Джон Маккарти поделился ожиданиями от боя Петра Яна и Мераба Двалишвили.
«Это фантастический бой. Два контрастирующих стиля. Все будет зависеть от того, сможет ли Мераб воспользоваться своим преимуществом в грепплинге и перевести Петра, потому что очевидно, что он лучше как грепплер.
Плюс Мераб держит темп и оказывает давление на протяжении всего боя. Что касается Петра – ему нужно выигрывать размены в стойке. Он должен бить так, чтобы Мераб чувствовал его удары. Чтобы тот промахивался и бросался за тейкдаунами.
В любом случае, мне уже нравится этот бой. Это номер два против номера три», – сказал Маккарти.
Бой Яна и Двалишвили состоится 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.
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Актером Стерлинга называли все кому не лень после первого боя, где он смешно изобразил боль и страдания. Но Петр регулярно подчеркивал, что Стерлинг хороший боец. Это есть в его интервью до второго боя.
Про О’Мэйли Ян тоже говорил много хорошего, в том числе про уровень в стойке.
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