Маккарти про бой Ян – Двалишвили: «Все будет зависеть от того, сможет ли Мераб перевести Петра»

Легендарный рефери поделился ожиданиями от боя и .

«Это фантастический бой. Два контрастирующих стиля. Все будет зависеть от того, сможет ли Мераб воспользоваться своим преимуществом в грепплинге и перевести Петра, потому что очевидно, что он лучше как грепплер.

Плюс Мераб держит темп и оказывает давление на протяжении всего боя. Что касается Петра – ему нужно выигрывать размены в стойке. Он должен бить так, чтобы Мераб чувствовал его удары. Чтобы тот промахивался и бросался за тейкдаунами.

В любом случае, мне уже нравится этот бой. Это номер два против номера три», – сказал Маккарти.

Бой Яна и Двалишвили состоится 11 марта на 221 в Лас-Вегасе.

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