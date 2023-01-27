Марлон Вера: «Если Ян не проделает работу над ошибками, то Двалишвили выиграет решением»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Марлон Вера Петр Ян - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего дивизиона UFC Марлон Вера поделился ожиданиями от боя между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

«Это хороший бой. Мераб попытается сделать так, чтобы все пять раундов прошли в клинче, в то время как Петр будет пытаться перемещаться и искать возможности для нанесения тяжелых ударов.

Нужно будет посмотреть, в какой форме Ян выйдет на этот бой. Есть ощущение, что к прошлому бою он не подготовился должным образом и быстро выдохся.

Если Ян не проделает работу над ошибками, то Мераб, скорее всего, выиграет решением», – считает Вера.

Бой Яна и Двалишвили 11 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

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4 комментария

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Чигорин
Ответ Вася Енотов
Петру походу до фонаря решения судей...в его "параллельной реальности" он и последние два боя уверенно выиграл, но его засудили. Очень сомневаюсь, что при таких взглядах можно адекватно провести работу над ошибками
Ну..Пётр - не сильно умный боец, да. Однако, его действительно засудили два раза подряд , и, если со Стерлингом ещё можно о чём-то спорить, то с крашенным барбосом ограбили совершенно очевидно...
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Чигорин
Ответ vulturecrow
это тот бой, где он крашенного клоуна пять раундов избивал? к нему он не подготовился? Яну надо из этой помойки в Bellator переходить.
Белатор - это в лучшем случае номер два. Туда идут заработать перед пенсией именитые бойцы , или не тянущие уровень неудачники юфс. Перспективные и желающие расти идут наоборот оттуда в юфс. Ничего кроме фактов, исключения редкие.
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vulturecrow
это тот бой, где он крашенного клоуна пять раундов избивал? к нему он не подготовился?
Яну надо из этой помойки в Bellator переходить.
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Енотов
Петру походу до фонаря решения судей...в его "параллельной реальности" он и последние два боя уверенно выиграл, но его засудили. Очень сомневаюсь, что при таких взглядах можно адекватно провести работу над ошибками
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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