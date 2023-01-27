Марлон Вера: «Если Ян не проделает работу над ошибками, то Двалишвили выиграет решением»

Боец легчайшего дивизиона UFC Марлон Вера поделился ожиданиями от боя между и .

«Это хороший бой. Мераб попытается сделать так, чтобы все пять раундов прошли в клинче, в то время как Петр будет пытаться перемещаться и искать возможности для нанесения тяжелых ударов.

Нужно будет посмотреть, в какой форме Ян выйдет на этот бой. Есть ощущение, что к прошлому бою он не подготовился должным образом и быстро выдохся.

Если Ян не проделает работу над ошибками, то Мераб, скорее всего, выиграет решением», – считает Вера.

Бой Яна и Двалишвили 11 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

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