Двалишвили обратился к Малыхину и Яну: «Один должен отдать мне 50 тысяч долларов, а другой выйти на бой 11 марта»

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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили обратился с угрозами к российским бойцам Анатолию Малыхину и Петру Яну.

«Надеюсь, Петр поступит как настоящий мужчина и 11 марта выйдет на бой.

Лучшие друзья, Анатолий и Петр… Один должен отдать мне 50 тысяч долларов, а другой выйти на бой 11 марта.

В противном случае я отправлюсь в Таиланд и найду их там», – написал Двалишвили.

Бой Яна и Двалишвили 11 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

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8 комментариев

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Вячеслав Тотров
Какой я фуфлыжник,бааля (с)
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MAKS$$
Ответ Костя Бальмонт
“Для меня спор-святое!» (С) Малыхин 😁😁😁😁
А он сам начал этот спор, уверен что Мераб в случае проигрыша точно бы перечислил ему эти деньги, странно что Малыхин не делает так, после того как он говорил, надо язык держать за зубами и не играть на «очко»
+4
0
+4
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MAKS$$
Ответ Басанг Басангов
«Благо в Таиланде льдов нет» - добавил грузинский боец.
😀😀👌
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BurBon
Пусть больше говорит, отличная мотивация для Яна. Тот случай, когда многие уже не считают Яна фаворитом в этом бою и это как раз пойдет на пользу ему.
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Костя Бальмонт
“Для меня спор-святое!»
(С) Малыхин
😁😁😁😁
+15
0
+15
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Басанг Басангов
«Благо в Таиланде льдов нет» - добавил грузинский боец.
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-4
+7
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космонавт на дереве
Малыхин тот ещё балобол оказывается)) зачем спорить на то чего у тебя нет...?
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Фарит Абдрашитов
Ну всё, Сладкий на бабки попал.
0
-3
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