Двалишвили обратился к Малыхину и Яну: «Один должен отдать мне 50 тысяч долларов, а другой выйти на бой 11 марта»

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили обратился с угрозами к российским бойцам Анатолию Малыхину и .

«Надеюсь, Петр поступит как настоящий мужчина и 11 марта выйдет на бой.

Лучшие друзья, и Петр… Один должен отдать мне 50 тысяч долларов, а другой выйти на бой 11 марта.

В противном случае я отправлюсь в Таиланд и найду их там», – написал Двалишвили.

Бой Яна и Двалишвили 11 марта возглавит 221 в Лас-Вегасе.

Сехудо про бой Яна и Двалишвили: «Мераб будет избивать Петра, сидя верхом, как мышь на сыре»

Менеджер Яна считает Двалишвили удобным соперником: «Когда Петя голоден, он любого пройдет»