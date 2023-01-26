Двалишвили обратился к Малыхину и Яну: «Один должен отдать мне 50 тысяч долларов, а другой выйти на бой 11 марта»
Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили обратился с угрозами к российским бойцам Анатолию Малыхину и Петру Яну.
«Надеюсь, Петр поступит как настоящий мужчина и 11 марта выйдет на бой.
Лучшие друзья, Анатолий и Петр… Один должен отдать мне 50 тысяч долларов, а другой выйти на бой 11 марта.
В противном случае я отправлюсь в Таиланд и найду их там», – написал Двалишвили.
Бой Яна и Двалишвили 11 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.
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(С) Малыхин
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