Волкановски – о Яне: «UFC раскручивает Шона О’Мэлли, но они любят Петра»

Лидер рейтинга P4P UFC Алекс Волкановски не согласен с мнением, что в промоушене намеренно сдерживают карьеру .

«Все мы видим, что UFC сильно раскручивает Шона О’Мэлли. Но, я думаю, что в промоушене любят и Петра Яна, потому что он настоящий боец, он готов драться с любым.

Он никогда не избегает серьезной конкуренции. UFC это нравится. Я думаю, что организация хорошо относится к обоим бойцам, но, конечно, Шон притягивает очень много хайпа, и в UFC это прекрасно понимают», – сказал Волкановски.

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