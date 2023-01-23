Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо дал прогноз на бой и .

«Этот бой отлично подходит Мерабу. Не уверен, что Ян внес все соответствующие коррективы, потому что продолжает ездить в Таиланд на подготовку.

Да, там он улучшит свою стойку, но что насчет грепплинга? Потому что это будет главное событие на пять раундов, и я вижу, что Мераб будет избивать Петра, сидя верхом, как мышь на сыре.

Я ставлю на Мераба», – сказал Сехудо.

Бой Яна и Двалишвили 11 марта возглавит UFC 221 в Лас-Вегасе.

Менеджер Яна считает Двалишвили удобным соперником: «Когда Петя голоден, он любого пройдет»