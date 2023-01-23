Сехудо про бой Яна и Двалишвили: «Мераб будет избивать Петра, сидя верхом, как мышь на сыре»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Петр Ян Мераб Двалишвили UFC Fight Night Петр Ян - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо дал прогноз на бой Петра Яна и Мераба Двалишвили.

«Этот бой отлично подходит Мерабу. Не уверен, что Ян внес все соответствующие коррективы, потому что продолжает ездить в Таиланд на подготовку.

Да, там он улучшит свою стойку, но что насчет грепплинга? Потому что это будет главное событие на пять раундов, и я вижу, что Мераб будет избивать Петра, сидя верхом, как мышь на сыре.

Я ставлю на Мераба», – сказал Сехудо.

Бой Яна и Двалишвили 11 марта возглавит UFC 221 в Лас-Вегасе.

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17 комментариев

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Бодратустра
Ответ BurBon
Стерлинг намного больше, чем Мераб и его хватило только на 2 раунда, просто удерживать, без какого либо дамага. 5 раундов таскать, о чем ты вообще говоришь?
А ты слышал, почему Стерлинг отложил реванш против Яна?
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здоровяк
Ответ Мадина Уйгурова
Он почему-то перестал туда ездить после того, как сборы перед первым боем со Стерлингом провел там, и швырял Алджо как тряпку по октагону. Видимо решил закончить карьеру в UFC просто либо очень сильно верит в тайских тренеров
Так может Стерлинг поработал над борьбой для второго боя, а не Ян был хорош?
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Олег Ринкевич
Сехудо обкурился что-ли? Где он видел, что бы мышь сидела верхом на сыре и избивала его?
0
-1
-1
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BurBon
Ответ Бодратустра
Борьба против длинного ударника поможет против мелкого борца? яснопонятно. Ледокол его пять раундов будет таскать
Стерлинг намного больше, чем Мераб и его хватило только на 2 раунда, просто удерживать, без какого либо дамага. 5 раундов таскать, о чем ты вообще говоришь?
0
0
0
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Чигорин
Избивать - точно нет . А вот уныло залежать пожалуй сможет, если Ян позволит...
+6
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+6
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Aibek Mak
Ответ Люблю Марго Робби
Яну надо не в Таиланд гонять, а ехать в Дагестан и там готовиться, в стойке Петруха прекрасен, а вот над защитой от переводов надо работать
Его менеджера Саята как раз таки спрашивали на счет этого, он сказал что при подготовке на первый бой с Алджо он пробыл в дагестане всего две недели и за короткий срок он не мог усвоить азы борьбы.
+4
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+4
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Бодратустра
Ответ Экочёрт 4000
Сехудо бой с О’Мэлли смотрел?! Такой доминирующей борьбы UFC ещё не видел Нельзя улучшить то, что уже идеально
Борьба против длинного ударника поможет против мелкого борца? яснопонятно. Ледокол его пять раундов будет таскать
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-1
-1
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Бодратустра
Ответ Борис _____
Посмотрим. Старый Альдо отзащищался от всех тейкдаунов Двалишвили, может и молодой Пётр сможет. Хотя Альдо всё равно не смог сбросить с себя этого клеща-спойлера.
У старого Альдо одна из лучших защит от тейкдаунов в истории UFC
+14
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+14
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Бодратустра
Ответ Бауржан Тазабеков
Ну как не прискорбно сейчас это утверждать , но Генри хороший аналитик.
Это было очевидно даже по его казалось кринжовым выходкам и словам, ведь даже в них проявлялось наличие тонкого ума.
+1
0
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rastafarai
Ответ Люблю Марго Робби
Яну надо не в Таиланд гонять, а ехать в Дагестан и там готовиться, в стойке Петруха прекрасен, а вот над защитой от переводов надо работать
Все болельщики Яна в голос твердят о том, чтобы он ехал на сборы в Дагестан, но увы и ах...
+6
0
+6
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Люблю Марго Робби
Ответ Мадина Уйгурова
Он почему-то перестал туда ездить после того, как сборы перед первым боем со Стерлингом провел там, и швырял Алджо как тряпку по октагону. Видимо решил закончить карьеру в UFC просто либо очень сильно верит в тайских тренеров
Тоже удивился какой контраст был между первым и вторым боем, в первом Пётр реально его уничтожал его же оружием, почему сменил тактику во втором до сих пор для меня загадка
+16
-1
+15
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Мадина Уйгурова
Ответ Люблю Марго Робби
Яну надо не в Таиланд гонять, а ехать в Дагестан и там готовиться, в стойке Петруха прекрасен, а вот над защитой от переводов надо работать
Он почему-то перестал туда ездить после того, как сборы перед первым боем со Стерлингом провел там, и швырял Алджо как тряпку по октагону. Видимо решил закончить карьеру в UFC просто либо очень сильно верит в тайских тренеров
+33
-2
+31
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экочёрт 4000
Сехудо бой с О’Мэлли смотрел?!
Такой доминирующей борьбы UFC ещё не видел
Нельзя улучшить то, что уже идеально
0
-4
-4
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Борис _____
Посмотрим. Старый Альдо отзащищался от всех тейкдаунов Двалишвили, может и молодой Пётр сможет. Хотя Альдо всё равно не смог сбросить с себя этого клеща-спойлера.
+10
-1
+9
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Олег Акимов
Как одна мышь на другой мыши
+1
-2
-1
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Люблю Марго Робби
Яну надо не в Таиланд гонять, а ехать в Дагестан и там готовиться, в стойке Петруха прекрасен, а вот над защитой от переводов надо работать
+43
-2
+41
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Бауржан Тазабеков
Ну как не прискорбно сейчас это утверждать , но Генри хороший аналитик.
+18
0
+18
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