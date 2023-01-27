Хасан Магомедшарипов 25 февраля подерется на Bellator 291

Теги полулегкий вес UFC MMA Хасан Магомедшарипов Bellator 291 Бокс/MMA/UFC

Российский полулегковес Хасан Магомедшарипов узнал имя следующего соперника.

25 февраля на Bellator 291 в Дублине 22-летний Магомедшарипов подерется с бразильцем Рафаэлем Хадсоном.

На счету родного брата Забита Магомедшарипова семь побед, две их которых добыты в Bellator. 32-летний Хадсон имеет шесть побед и четыре поражения.

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1 комментарий

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Магомед Саид Амирханов
Удачи!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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