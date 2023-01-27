Хасан Магомедшарипов 25 февраля подерется на Bellator 291

Российский полулегковес узнал имя следующего соперника.

25 февраля на Bellator 291 в Дублине 22-летний Магомедшарипов подерется с бразильцем Рафаэлем Хадсоном.

На счету родного брата Забита Магомедшарипова семь побед, две их которых добыты в Bellator. 32-летний Хадсон имеет шесть побед и четыре поражения.

Дос Аньос предложил Порье бой в полусреднем весе

Магомед Магомедов: «У Забита незавершенное дело есть. Для него Волкановски – самый удобный соперник»