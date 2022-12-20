Забит Магомедшарипов намекнул на возвращение в ММА, опубликовав фото с контрактом
Российский полулегковес Забит Магомедшарипов намекнул, что может возобновить профессиональную карьеру.
«Контракты уже не те пошли, конечно», – написал дагестанец под фото.
«С твоим возвращением скоро все поменяется», – прокомментировал пост младший брат Магомедшарипова Хасан.
31-летний Забит дрался в последний раз в ноябре 2019-го на турнире UFC в Москве. В июне текущего года он уведомил промоушен о завершении карьеры.
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