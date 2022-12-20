Забит Магомедшарипов намекнул на возвращение в ММА, опубликовав фото с контрактом

Российский полулегковес намекнул, что может возобновить профессиональную карьеру.

«Контракты уже не те пошли, конечно», – написал дагестанец под фото.

«С твоим возвращением скоро все поменяется», – прокомментировал пост младший брат Магомедшарипова Хасан.

31-летний Забит дрался в последний раз в ноябре 2019-го на турнире в Москве. В июне текущего года он уведомил промоушен о завершении карьеры.

Хабиб сообщил, что Магомедшарипов может вернуться в ММА: «В отличие от меня он своей маме ничего не обещал»

Камил Гаджиев – о возвращении Забита: «Уверен, у него есть предложения»