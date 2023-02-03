Вице-президент ACA – о словах Кокера: «Совместный турнир – грандиозное событие»

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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев отреагировал на слова босса Bellator Скотта Кокера, который согласился провести турнир между промоушенами.

«Мы обозначили свою позицию Bellator в социальных сетях. Именно там они спросили «Кто следующий?»

Мы ответили, ждали реакцию, получили ее. Никто ни с кем лично не связывался. Теперь самое время обсудить это в личной беседе.

Основатель лиги заявил, что мы готовы. Повторяться не будем. Если они отреагировали на это, круто, лед тронулся.

Совместный турнир – грандиозное событие. Теперь дело за нами и за ними. Будем общаться и узнаем, кто этого действительно хочет», – сказал Бадаев.

Босс Bellator готов к турниру против ACA: «Я знаю это лигу и не боюсь. Давайте сделаем это»

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