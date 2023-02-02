Босс Bellator готов к турниру против ACA: «Я знаю это лигу и не боюсь. Давайте сделаем это»

Президент Bellator Скотт Кокер отреагировал на вызов владельца ACA Майрбека Хасиева устроить турнир между промоушенами.

В начале 2023 года Хасиев предложил гран-при с участием бойцов UFC, Bellator и АСА.

«Я знаю ACA. Но я никогда не говорил ни с кем оттуда. С тех пор, как мы провели турнир с Rizin, многие лиги предложили нам подобное.

Если это имеет смысл, я не боюсь. Давайте сделаем это», – сказал Кокер.

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