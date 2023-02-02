Босс Bellator готов к турниру против ACA: «Я знаю это лигу и не боюсь. Давайте сделаем это»

Теги UFC Скотт Кокер Bellator ACA Rizin Майрбек Хасиев Бокс/MMA/UFC

Президент Bellator Скотт Кокер отреагировал на вызов владельца ACA Майрбека Хасиева устроить турнир между промоушенами.

В начале 2023 года Хасиев предложил гран-при с участием бойцов UFC, Bellator и АСА.

«Я знаю ACA. Но я никогда не говорил ни с кем оттуда. С тех пор, как мы провели турнир с Rizin, многие лиги предложили нам подобное.

Если это имеет смысл, я не боюсь. Давайте сделаем это», – сказал Кокер.

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5 комментариев

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Саламбек Алаев
Ответ maaRuLOVE
Это конечно подарок для аса даже если проиграют с треском
50/50 , есть в АСА чемпионы сильнее беликовских
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Саламбек Алаев
Ответ artem klishin
АСА дружно допинг-тест не пройдёт лол
Насколько я знаю , в белике тоже нету допинг контроля , так что сарказм не уместен
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gilg@mesh
Ответ artem klishin
АСА дружно допинг-тест не пройдёт лол
Так его и в белике нет как такового
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maaRuLOVE
Это конечно подарок для аса даже если проиграют с треском
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
artem klishin
АСА дружно допинг-тест не пройдёт лол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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