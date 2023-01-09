Хасиев вызвал UFC и Bellator на совместный турнир: «Не сомневаюсь, что вынесем коллег из США»

Теги UFC Bellator ACA Rizin Бокс/MMA/UFC

Владелец лиги ACA Майрбек Хасиев отреагировал на турнир между бойцами Bellator и Rizin.

Он одобрил желание Bellator соревноваться с другими промоушенами, предложив лиге Скотта Кокера и UFC большой турнир с участием четырех организаций.

«Лед тронулся, и теперь Bellator бросает вызовы всем остальным лигам. Мы принимаем этот вызов, и я не сомневаюсь, что АСА вынесет своих коллег из США.

У нас есть встречное предложение, о котором я говорю уже много лет: устроить Гран-при лучших лиг мира. Думаю, что будет достаточно четырех промоушенов.

Будет справедливо развести UFC и Bellator, а дальше путем жеребьевки раскинуть АСА и 4-го участника по полуфиналам. Нас устроит любой вариант в стартовой встрече», – сказал Хасиев.

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9 комментариев

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Руслан З.
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Толян со своим цирком уже на низком старте, готов вписаться четвёртым 😂😂
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romantetochkin@yandex.ru
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За пацанов нас держишь????
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Ruslan Isaev
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Перед этим Бойцам АСА надо будет год химию выводить). Иначе дальше USADA турнир не пройдет)
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Саламбек Алаев
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Ну сейчас бы все промоушенам рисковать ради взаимодействия с АСА. А про юфс вообще не реально
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OKUZ
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Да мечтать не вредно
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уличный иуда
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Фляга течет
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Мага осторожный
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Уже бредить начал...
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Олег Грачёв
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Уайт никогда не пойдет на такое
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RashNomadKazakh
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Хватит.
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