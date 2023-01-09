Хасиев вызвал UFC и Bellator на совместный турнир: «Не сомневаюсь, что вынесем коллег из США»
Владелец лиги ACA Майрбек Хасиев отреагировал на турнир между бойцами Bellator и Rizin.
Он одобрил желание Bellator соревноваться с другими промоушенами, предложив лиге Скотта Кокера и UFC большой турнир с участием четырех организаций.
«Лед тронулся, и теперь Bellator бросает вызовы всем остальным лигам. Мы принимаем этот вызов, и я не сомневаюсь, что АСА вынесет своих коллег из США.
У нас есть встречное предложение, о котором я говорю уже много лет: устроить Гран-при лучших лиг мира. Думаю, что будет достаточно четырех промоушенов.
Будет справедливо развести UFC и Bellator, а дальше путем жеребьевки раскинуть АСА и 4-го участника по полуфиналам. Нас устроит любой вариант в стартовой встрече», – сказал Хасиев.
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