Ган признался, что тренируется только перед боями: «Я ленив. Будет время, когда я об этом пожалею»
Топовый тяжеловес UFC Сирил Ган заявил, что не тренируется, если у него не назначен бой.
Напомним, что в ночь на 5 марта Ган во второй раз в карьере подерется за титул UFC: соперником Сирила станет бывший чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс.
«К сожалению, я очень ленив. Это правда. Я тренируюсь только тогда, кода объявляют бой. У меня много обязательств перед СМИ, также есть некоторые обязательства за пределами спорта.
Я не могу отказаться от всех этих вещей. Также я должен уделять время своей семье и хорошо отдыхать.
Я знаю, что придет время, когда оглянусь назад и пожалею, потому что работал над собой только непосредственно перед боями.
У меня был поединок против Туивасы в сентябре и с тех пор я практически не тренировался», – сказал Ган.
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