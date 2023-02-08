Сирил Ган – про бой с Джонсом: «Это будет игра, в которой каждый из нас попытается навязать свой стиль»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес UFC Сирил Ган поделился ожиданиями от боя с Джоном Джонсом.

«Без всяких сомнений, он лучше меня в борьбе, но я лучше него во многих аспектах. Это будет игра, в которой каждый из нас попытается навязать свой стиль.

У него великолепный бойцовский IQ, но у меня он тоже не плохой. С нетерпением жду этого боя. Я проделал отличную работу и уверен в себе», – сказал Ган.

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3 комментария

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Vasiliy S
> Бой Гана и Волкановски 5 марта возглавит UFC 285 в Лас-Вегасе.

А все еще говорили, что для Волка с Махачевым тяжелый бой будет
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Фикиск Фусов
Дашенька опять все напутала: Ган с волком, Махачев похоже с Джонсом
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Happy
Show never stops… 🤷‍♂️😔😬🤦‍♂️
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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