Сирил Ган – про бой с Джонсом: «Это будет игра, в которой каждый из нас попытается навязать свой стиль»

Тяжеловес UFC Сирил Ган поделился ожиданиями от боя с .

«Без всяких сомнений, он лучше меня в борьбе, но я лучше него во многих аспектах. Это будет игра, в которой каждый из нас попытается навязать свой стиль.

У него великолепный бойцовский IQ, но у меня он тоже не плохой. С нетерпением жду этого боя. Я проделал отличную работу и уверен в себе», – сказал Ган.

Бой Гана и Волкановски 5 марта возглавит UFC 285 в Лас-Вегасе.

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