Генри Сехудо: «Искренне верю, что Джонс не просто победит Гана, а нокаутирует его или заставит сдаться»

Теги UFC MMA Генри Сехудо тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо дал прогноз на бой Джона Джонса и Сирила Гана.

«Я искренне и всем сердцем верю, что Джон Джонс не просто победит Сирила Гана, а нокаутирует его или заставит сдаться.

Не думаю, что этот бой продлится дольше трех раундов», – сказал Сехудо.

Бой Джонса и Гана за вакантный титул в тяжелом весе состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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3 комментария

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Kanan Jarrus
Ответ Edem Usein
ага, как и всех последних соперников
без туринабола
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-1
-1
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Edem Usein
ага, как и всех последних соперников
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марат Яхин
будемо подивлюсь, А я за Француза
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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