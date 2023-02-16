Генри Сехудо: «Искренне верю, что Джонс не просто победит Гана, а нокаутирует его или заставит сдаться»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо дал прогноз на бой и .

«Я искренне и всем сердцем верю, что Джон Джонс не просто победит Сирила Гана, а нокаутирует его или заставит сдаться.

Не думаю, что этот бой продлится дольше трех раундов», – сказал Сехудо.

Бой Джонса и Гана за вакантный титул в тяжелом весе состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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