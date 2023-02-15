UFC 285 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

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В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 285, где в главном событии будет разыгран вакантный пояс в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Джоном Джонсом.

Где и во сколько смотреть UFC 285?

Турнир начнется в 02:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 06:00. Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также по подписке на UFC Fight Pass.

Кард UFC 285

Помимо боя Джонса и Гана на турнире подерутся:

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