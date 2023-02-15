UFC 285 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 285, где в главном событии будет разыгран вакантный пояс в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Джоном Джонсом.
Где и во сколько смотреть UFC 285?
Турнир начнется в 02:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 06:00. Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также по подписке на UFC Fight Pass.
Кард UFC 285
Помимо боя Джонса и Гана на турнире подерутся:
- Валентина Шевченко vs Алекса Грассо;
- Вивиан Араужу vs Аманда Рибас;
- Дерек Брансон vs Дрикус дю Плесси;
- Джефф Нил vs Шавкат Рахмонов.
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