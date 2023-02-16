Постер боя Джонс – Ган на UFC 285

опубликовал официальный постер главного боя 285-го турнира.

В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе состоится бой за вакантный титул в тяжелом весе между и .

Последний раз Джонс дрался в феврале-2020, когда победил Доминика Рейеса и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе.

Ган в сентябре 2022-го победил нокаутом в третьем раунде Тая Туивасу.

Сирил Ган – про бой с Джонсом: «Это будет игра, в которой каждый из нас попытается навязать свой стиль»

Джон Джонс: «Нацелен на бой со Стипе Миочичем. Хочу провести два-три поединка за год»