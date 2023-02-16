Постер боя Джонс – Ган на UFC 285

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

UFC опубликовал официальный постер главного боя 285-го турнира.

В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе состоится бой за вакантный титул в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Джоном Джонсом.

Последний раз Джонс дрался в феврале-2020, когда победил Доминика Рейеса и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе.

Ган в сентябре 2022-го победил нокаутом в третьем раунде Тая Туивасу.

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15 комментариев

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sanek maloi
Ответ Kanan Jarrus
поговорим, если ты опять не сбежишь со спортса)
Ок)
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Akimakim
Ответ Kanan Jarrus
1) как можно сравнивать оправданного и чистого бойца с дисквалифицированным? 2) без мельдония махачев лучший боец лиги и доминирует в бою с другими лучшими, а как дела без допинга у туринабольщика?
Это не отменяет факт, что они допингисты. Просто один успел очиститься, а другой нет
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Akimakim
Ответ Kanan Jarrus
«Махачев принимал мельдоний до конца 2015 года. ВАДА добавило препарат в список запрещенных с 1 января 2016 года, потому что некоторые спортсмены использовали его для повышения выносливости. Тогда же появились данные, что следы могут оставаться в организме бойцов до 120 дней. USADA в итоге и вернуло Махачева к соревнованиям с полным оправданием всех его медицинских действий»
Ты предсказуем. «прекратил прием до 1 января 2016 года, когда употребление мельдония было официально запрещено. USADA пришло к выводу, что крайне низкое содержание препарата в моче Махачева и объяснения, полученные от самого спортсмена, позволяют считать» просто дали условку за низкое содержание препарата. Не с калькулятором же они сидели и высчитывали дни
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Kanan Jarrus
Ответ Akimakim
В чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь. Надеюсь не нужно расшифровывать?
1) как можно сравнивать оправданного и чистого бойца с дисквалифицированным? 2) без мельдония махачев лучший боец лиги и доминирует в бою с другими лучшими, а как дела без допинга у туринабольщика?
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Kanan Jarrus
Ответ Akimakim
В чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь. Надеюсь не нужно расшифровывать?
«Махачев принимал мельдоний до конца 2015 года. ВАДА добавило препарат в список запрещенных с 1 января 2016 года, потому что некоторые спортсмены использовали его для повышения выносливости. Тогда же появились данные, что следы могут оставаться в организме бойцов до 120 дней.
USADA в итоге и вернуло Махачева к соревнованиям с полным оправданием всех его медицинских действий»
0
0
0
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Akimakim
Ответ Kanan Jarrus
и?
В чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь. Надеюсь не нужно расшифровывать?
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Kanan Jarrus
Ответ Akimakim
Боец, который ранее употреблял мельдоний, выиграл волка. Так правильнее)
и?
0
-1
-1
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Kanan Jarrus
Ответ sanek maloi
Поговорим после их боя аналитеГ)))
поговорим, если ты опять не сбежишь со спортса)
0
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-2
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sanek maloi
Ответ Kanan Jarrus
страшно представить, как ган унизит туринабольщика без допинга если его одолели посредственные рейес и сантос
Поговорим после их боя аналитеГ)))
+1
0
+1
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Akimakim
Ответ Kanan Jarrus
ты ее проиграл после победы махачева над волком.
Боец, который ранее употреблял мельдоний, выиграл волка. Так правильнее)
+3
-2
+1
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Kanan Jarrus
Ответ Фикиск Фусов
Хату на Боунса
сейчас тебе придется ставить пенсию своей бабушки)
0
-2
-2
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Kanan Jarrus
Ответ Фикиск Фусов
Хату на Боунса
ты ее проиграл после победы махачева над волком.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
страшно представить, как ган унизит туринабольщика без допинга если его одолели посредственные рейес и сантос
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
Ответ Фикиск Фусов
Хату на Боунса
У Джонса 3 года простоя, новая весовая и сразу против топа, я бы с хатой не рисковал.
+7
-1
+6
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Фикиск Фусов
Хату на Боунса
+2
-4
-2
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