Постер боя Джонс – Ган на UFC 285
UFC опубликовал официальный постер главного боя 285-го турнира.
В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе состоится бой за вакантный титул в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Джоном Джонсом.
Последний раз Джонс дрался в феврале-2020, когда победил Доминика Рейеса и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе.
Ган в сентябре 2022-го победил нокаутом в третьем раунде Тая Туивасу.
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