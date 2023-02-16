Джон Джонс: «Ган – не лучший ударник. Чувствую себя быстрее и более взрывным»
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс не считает Сирила Гана самым опасным ударником среди своих соперников.
«Ган – лучший ударник? Нет. Тиаго Сантос, Лиото Мачидо... Список можно продолжать. Я дрался со многими парнями, которые неплохо держались на ногах.
У меня были соперники с очень пугающей нокаутирующей мощью с одного удара. Я чувствую себя комфортно, к тому же это точно не будет поединок по кикбоксингу.
Сейчас я чувствую себя быстрее и более взрывным. У меня определенно есть нокаутирующая мощь, которой не было раньше», – сказал Джонс.
Бой Джонса и Гана за вакантный титул в тяжелом весе состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.
Постер боя Джонс – Ган на UFC 285
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