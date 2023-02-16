Джон Джонс: «Ган – не лучший ударник. Чувствую себя быстрее и более взрывным»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе не считает самым опасным ударником среди своих соперников.

«Ган – лучший ударник? Нет. Тиаго Сантос, Лиото Мачидо... Список можно продолжать. Я дрался со многими парнями, которые неплохо держались на ногах.

У меня были соперники с очень пугающей нокаутирующей мощью с одного удара. Я чувствую себя комфортно, к тому же это точно не будет поединок по кикбоксингу.

Сейчас я чувствую себя быстрее и более взрывным. У меня определенно есть нокаутирующая мощь, которой не было раньше», – сказал Джонс.

Бой Джонса и Гана за вакантный титул в тяжелом весе состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

Постер боя Джонс – Ган на UFC 285

Сирил Ган – про бой с Джонсом: «Это будет игра, в которой каждый из нас попытается навязать свой стиль»