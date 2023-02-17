Боб Арум сообщил, что Усик и Фьюри подерутся в Лондоне. Контракт на бой почти подписан

Теги Боб Арум тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Боксерский промоутер Боб Арум сообщил, что организаторы боя за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе отказались от Саудовской Аравии в качестве места проведения поединка.

Напомним, что чемпион IBF, WBA и WBO Александр Усик может подраться против чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

По словам Арума, Саудовская Аравия не сможет принять бой 29 апреля. Стороны боксеров близки к назначению стадиона «Уэмбли» как нового места проведения поединка.

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4 комментария

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nick1
и чуть-чуть не подписан, норм
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AlDsh
Будет почти как Махачев и Волк, только в боксе 😁💪
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Clover
До сих пор не верю, что этот бой может состояться. Мечта.
+1
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kholkir
Быстрее бы. Очень хочется, чтобы закончился это неловкий и нелепый трешток про пузо.🇪🇸🤦‍♀️
+4
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+4
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