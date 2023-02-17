Боб Арум сообщил, что Усик и Фьюри подерутся в Лондоне. Контракт на бой почти подписан

Боксерский промоутер сообщил, что организаторы боя за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе отказались от Саудовской Аравии в качестве места проведения поединка.

Напомним, что чемпион IBF, WBA и WBO Александр Усик может подраться против чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

По словам Арума, Саудовская Аравия не сможет принять бой 29 апреля. Стороны боксеров близки к назначению стадиона «Уэмбли» как нового места проведения поединка.

Фрэнк Уоррен – про бой Усика и Фьюри: «Нам надо разобраться до конца недели. В противном случае поединка не будет»

Менеджер Усика – про бой с Фьюри: «Помешать проведению поединка может только сам Тайсон»