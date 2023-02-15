Менеджер Усика – про бой с Фьюри: «Помешать проведению поединка может только сам Тайсон»

Александр Красюк, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе , высказался о проблемах в организации боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

«Я ожидаю, что у нас хорошие шансы финализировать соглашение. Я действительно оптимистичен. Помешать проведению боя может только одно – это сам Фьюри.

Усик очень гибкий, деньги никогда не трогали его сердце. Он знает, что если будет успешен в ринге, деньги никуда не денутся. Потому меня беспокоит только отношение Тайсона.

Если Фьюри боится потерять свою популярность, утратить свой нынешний статус, а против Усика у него на это очень большие шансы, он может упереться и настаивать на большей части призового фонда, чтобы оправдать риск.

Возможно, для него это самый рискованный бой в боксе. Но в глубине души я верю, что у него сердце воина, и он примет честные условия, а не будет ходить вокруг да около. И тогда мы сможем объявить о бое официально уже в ближайшие три дня», – сказал Красюк.

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