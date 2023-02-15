Менеджер Усика – про бой с Фьюри: «Помешать проведению поединка может только сам Тайсон»

Теги тяжелый вес Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Красюк, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика, высказался о проблемах в организации боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

«Я ожидаю, что у нас хорошие шансы финализировать соглашение. Я действительно оптимистичен. Помешать проведению боя может только одно – это сам Фьюри.

Усик очень гибкий, деньги никогда не трогали его сердце. Он знает, что если будет успешен в ринге, деньги никуда не денутся. Потому меня беспокоит только отношение Тайсона.

Если Фьюри боится потерять свою популярность, утратить свой нынешний статус, а против Усика у него на это очень большие шансы, он может упереться и настаивать на большей части призового фонда, чтобы оправдать риск.

Возможно, для него это самый рискованный бой в боксе. Но в глубине души я верю, что у него сердце воина, и он примет честные условия, а не будет ходить вокруг да около. И тогда мы сможем объявить о бое официально уже в ближайшие три дня», – сказал Красюк.

Хирн – о бое Усика и Фьюри: «Есть вероятность, что они не подерутся»

Фьюри и Усик могут подраться на «Уэмбли» из-за проблем со стадионом в Саудовской Аравии

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оскар Муравьев
Не будет боя понятно уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
leppyanen
Ответ Комнатный Герой💪
Когда Усик потерпит поражение, многие начнут кричать что он был не в себе из-за ситуации на Украине, он сильно переживал и не мог сосредоточится и бла бла бла...
Да никто не будет ничего кричать, тут и так всё понятно. Заработает кучу денег даже на поражении и уйдет в закат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Комнатный Герой💪
Когда Усик потерпит поражение, многие начнут кричать что он был не в себе из-за ситуации на Украине, он сильно переживал и не мог сосредоточится и бла бла бла...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GaasJT
Надеюсь Тайсон его прикончит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sigmat
Только если поеду под Бахмут я думал скажет.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий