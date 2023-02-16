Менеджер Усика – Фьюри: «Езжай в Голливуд, если хочешь заработать такие деньги!»

Теги тяжелый вес Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Красюк, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика, не уверен, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри заслуживает большего гонорара.

Некоторые специалисты заявляли, что Фьюри может рассчитывать на большую сумму, чем Усик, так как к нему приковано широкое внимание британских болельщиков, что положительно скажется на продаже билетов и платных трансляций.

«Да, но как это можно оправдать? Только потому, что он англичанин? Фьюри может сказать: «Хорошо, для меня не имеет значения, с кем я дерусь. [Будь то] Усик или человек из супермаркета, я все равно могу продать стадион «Уэмбли».

Это спорт. Речь идет не только о профессиональном боксе. Езжай в Голливуд, если хочешь заработать такие деньги! Если ты король, ты должен это доказать. Докажи это парню с тремя поясами», – сказал Красюк.

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Фьюри и Усик могут подраться на «Уэмбли» из-за проблем со стадионом в Саудовской Аравии

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6 комментариев

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Александр Степанов
Красюк делает свою работу, но всем очевидно, что Фьюри тут сторона А в переговорах и диктует условия
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Фикиск Фусов
Усик будет наказан. Зарплату на Фьюри.
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Kanan Jarrus
Ответ Kanan Jarrus
чем то смахивает на чикен хабиб. да, чикен принёс бы много денег даже если бы сцепился бы с дедом из бара, но именно благодаря хабибу был побит рекорд ppv. то же самое с цыганом и трусиком. три пояса, непобежденный. это привлечет больше интереса чем бой бодибилдером и уайлдером
а так если трусику что-то не нравится пускай сидит у себя в крымнаше и не рыпается
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-2
-2
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Kanan Jarrus
чем то смахивает на чикен хабиб. да, чикен принёс бы много денег даже если бы сцепился бы с дедом из бара, но именно благодаря хабибу был побит рекорд ppv. то же самое с цыганом и трусиком. три пояса, непобежденный. это привлечет больше интереса чем бой бодибилдером и уайлдером
0
-6
-6
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Rassel_Crowe
>Фьюри может сказать: «Хорошо, для меня не имеет значения, с кем я дерусь. [Будь то] Усик или человек из супермаркета, я все равно могу продать стадион «Уэмбли».

По факту он с кем угодно стадион соберет. Проф бокс уже давно больше бизнес чем спорт. Хотя Красюк и без меня это знает
+3
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+3
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Alex1104
Как ни крути - Фьюри это бОльшие деньги, чем Усик.
И Голливуд здесь не при чем.
+5
0
+5
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