Менеджер Усика – Фьюри: «Езжай в Голливуд, если хочешь заработать такие деньги!»
Александр Красюк, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика, не уверен, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри заслуживает большего гонорара.
Некоторые специалисты заявляли, что Фьюри может рассчитывать на большую сумму, чем Усик, так как к нему приковано широкое внимание британских болельщиков, что положительно скажется на продаже билетов и платных трансляций.
«Да, но как это можно оправдать? Только потому, что он англичанин? Фьюри может сказать: «Хорошо, для меня не имеет значения, с кем я дерусь. [Будь то] Усик или человек из супермаркета, я все равно могу продать стадион «Уэмбли».
Это спорт. Речь идет не только о профессиональном боксе. Езжай в Голливуд, если хочешь заработать такие деньги! Если ты король, ты должен это доказать. Докажи это парню с тремя поясами», – сказал Красюк.
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По факту он с кем угодно стадион соберет. Проф бокс уже давно больше бизнес чем спорт. Хотя Красюк и без меня это знает
И Голливуд здесь не при чем.