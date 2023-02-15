Фрэнк Уоррен – про бой Усика и Фьюри: «Нам надо разобраться до конца недели. В противном случае поединка не будет»

Теги тяжелый вес Фрэнк Уоррен Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Даниэль Дюбуа Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о проблемах в организации поединка за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Мы больше не можем затягивать переговорный процесс, потому что четыре руководящих органа не допустят этого.

У Усика есть три пояса и первый его обязательный претендент, если его назначат, это Даниэль Дюбуа.

Ситуация такая, что со всем надо разобраться до конца этой недели. В противном случае поединка не будет. Это плохо для бокса и спорта в целом», – сказал Уоррен.

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