Шон О’Мэлли – про новые условия контракта с UFC: «Я заработал ту сумму, которую мне заплатят»

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли похвастался новыми условиями контракта с промоушеном.

«Если бы я дрался с Алджамейном Стерлингом сейчас, то получил бы процент от платных трансляций. Об этом я говорил много раз, и мы это обсуждали на переговорах. Я пытался получить процент за просмотры, даже не являясь чемпионом. Я говорил, что готов уйти из UFC, если мне не пойдут на уступки.

Теперь я получил выгодный контракт, которым горжусь. Я предлагал эти условия, я просил о них, но сначала мне отказали. Но потом я получил одобрительный ответ. Я получил то, чего хотел и теперь очень доволен.

Чувствую, что заслужил этот контракт. Я заработал ту сумму, которую мне заплатят. Чувствую, что нахожусь в хорошем положении, и мне платят столько, сколько я заслуживаю. Я очень доволен тем, как прошли переговоры», – сказал американец.

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