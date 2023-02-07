Кейн Веласкес вернулся в зал AKA и тренирует братьев Нурмагомедовых
Тренер Хавьер Мендес сообщил, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес помогает другим бойцам зала AKA готовиться к поединкам.
«Чемпион Кейн Веласкес вернулся, чтобы тренировать наших действующих и будущих чемпионов, вроде Усмана Нурмагомедова, Умара Нурмагомедова и Мохаммада Алакраа. Мне нравится, что он отдает этим парням свою энергию и свои познания», – написал Мендес.
В конце февраля ветеран ММА был заключен под стражу из-за покушения на убийство. В ноябре его освободили под залог.
Кейн Веласкес: «Плюс тюремного заключения в том, что есть время побыть наедине с собой. Минус – в том же»
6 комментариев