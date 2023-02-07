Кейн Веласкес вернулся в зал AKA и тренирует братьев Нурмагомедовых

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Кейн Веласкес легкий вес (MMA) Хавьер Мендес Умар Нурмагомедов Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Тренер Хавьер Мендес сообщил, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес помогает другим бойцам зала AKA готовиться к поединкам.

«Чемпион Кейн Веласкес вернулся, чтобы тренировать наших действующих и будущих чемпионов, вроде Усмана Нурмагомедова, Умара Нурмагомедова и Мохаммада Алакраа. Мне нравится, что он отдает этим парням свою энергию и свои познания», – написал Мендес.

В конце февраля ветеран ММА был заключен под стражу из-за покушения на убийство. В ноябре его освободили под залог.

Кейн Веласкес: «Плюс тюремного заключения в том, что есть время побыть наедине с собой. Минус – в том же»

 

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6 комментариев

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Abu Ibrahim
В свои 40 выглядит на 50-55 лет
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Крыс Пол
Будет учить беспорядочной стрельбе на улице? А Усман научит, как переезжать копов?
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Игорь Южный
Норм👏🏻💪🏻
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gosha7202@mail.ru
Они с Усманом найдут общий язык
+6
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sfilatov13
Ответ Азамат Сериков
Вернулся туда где ему всегда рады
Вернулся оттуда где ему всегда рады
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Азамат Сериков
Вернулся туда где ему всегда рады
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-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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