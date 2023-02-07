Кейн Веласкес вернулся в зал AKA и тренирует братьев Нурмагомедовых

Тренер Хавьер Мендес сообщил, что бывший чемпион в тяжелом весе Кейн Веласкес помогает другим бойцам зала AKA готовиться к поединкам.

«Чемпион Кейн Веласкес вернулся, чтобы тренировать наших действующих и будущих чемпионов, вроде , и Мохаммада Алакраа. Мне нравится, что он отдает этим парням свою энергию и свои познания», – написал Мендес.

В конце февраля ветеран ММА был заключен под стражу из-за покушения на убийство. В ноябре его освободили под залог.

Кейн Веласкес: «Плюс тюремного заключения в том, что есть время побыть наедине с собой. Минус – в том же»