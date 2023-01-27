Сайдиокуб Кахрамонов бросил вызов Умару Нурмагомедову: «Ситуация между жизнью и смертью»

Узбекский боец UFC Сайдиокуб Кахрамонов бросил вызов россиянину .

«Технически я 15-й номер рейтинга UFC. Просто дайте мне этот бой. Кроме того, это будет мой последний бой.

Ситуация между жизнью и смертью. Если я проиграю, то продолжу работать над своим промоушеном. Будь так добр, Дана Уайт», – написал Кахрамонов.

В декабре 2022-го Кахрамонов проиграл Саиду Нурмагомедову удушающим приемом.

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