Сайдиокуб Кахрамонов бросил вызов Умару Нурмагомедову: «Ситуация между жизнью и смертью»

Теги легчайший вес UFC MMA Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Узбекский боец UFC Сайдиокуб Кахрамонов бросил вызов россиянину Умару Нурмагомедову.

«Технически я 15-й номер рейтинга UFC. Просто дайте мне этот бой. Кроме того, это будет мой последний бой.

Ситуация между жизнью и смертью. Если я проиграю, то продолжу работать над своим промоушеном. Будь так добр, Дана Уайт», – написал Кахрамонов.

В декабре 2022-го Кахрамонов проиграл Саиду Нурмагомедову удушающим приемом.

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5 комментариев

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Ruslan Isaev
Ответ MATRiX
Жалкий тип. Так пытался строить из себя шоумена, газовал за то что противник не обсирал его в ответ, стыдился того, что СНГшные бойцы не мграют так на публику как западные. Закомплексованный идиот и раб западной масскультуры.
Ты сейчас 95% процентов поп ММА СНГ описал. Кричат о братстве, дружбе а сами за бабки друг друга месят
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Чигорин
Неоднозначный боец... зачем ему сейчас опасный противник ? Победа даст ему не так и много дивидендов в сравнении с риском... Умар выглядит опаснее Саида, хоть и поражение Саиду вышло каким-то нелепым и нелогичным...
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Экочёрт 4000
>Сайдиокуб

)))
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Александр Степанов
Да он самоубийца)
Только вот зачем это Умару?)
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MATRiX
Жалкий тип. Так пытался строить из себя шоумена, газовал за то что противник не обсирал его в ответ, стыдился того, что СНГшные бойцы не мграют так на публику как западные. Закомплексованный идиот и раб западной масскультуры.
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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