Менеджер Умара Нурмагомедова: «Замена в бою Стерлинг – Сехудо? Умар сегодня может со всеми подраться»

Ризван Магомедов, менеджер бойца легчайшего веса UFC Умара Нурмагомедова, оценил возможность проведения боя с или .

– Если Умару предложат выйти на замену в титульном бою: Стерлинг против Сехудо за 14 дней до турнира, как вы поступите и какую роль в принятии решения будет играть Хабиб?

– В первую очередь мы все равно с Хабибом советуемся. Даже если ребята чувствуют, что они готовы, он больше видит, готовы они или нет. Поэтому я буду звонить ему. Хотя Умар сегодня может со всеми подраться на самом деле. И он это знает, и Хабиб это чувствует.

Нурмагомедов выступает в UFC c января-2021. За это время он провел четыре боя и все выиграл.

Братья Хабиба: один – знает три языка и не выступает, другой – бил Конора папахой, еще один – выиграл все бои в UFC