Менеджер Умара Нурмагомедова: «Замена в бою Стерлинг – Сехудо? Умар сегодня может со всеми подраться»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Ризван Магомедов, менеджер бойца легчайшего веса UFC Умара Нурмагомедова, оценил возможность проведения боя с Алджамейном Стерлингом или Генри Сехудо.

– Если Умару предложат выйти на замену в титульном бою: Стерлинг против Сехудо за 14 дней до турнира, как вы поступите и какую роль в принятии решения будет играть Хабиб?

– В первую очередь мы все равно с Хабибом советуемся. Даже если ребята чувствуют, что они готовы, он больше видит, готовы они или нет. Поэтому я буду звонить ему. Хотя Умар сегодня может со всеми подраться на самом деле. И он это знает, и Хабиб это чувствует.

Нурмагомедов выступает в UFC c января-2021. За это время он провел четыре боя и все выиграл.

Братья Хабиба: один – знает три языка и не выступает, другой – бил Конора папахой, еще один – выиграл все бои в UFC

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4 комментария

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Федор Раскевич
Ответ Isa Babaev
Чемпионство Умара дело времени
дело времени и организации в которой он это осуществит)
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Mur89
Умар крайне мастеровитый и сильный боец несмотря на свой молодой возраст, но титульник пока рановато ему. В будущем если обойдется без травм думаю станет чемпионом)
+1
0
+1
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Александр Степанов
Ох уж эти фантазии 😁
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
Чемпионство Умара дело времени
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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