Умар Нурмагомедов бросил вызов Монтелю Джексону: «Никто не хочет драться со мной, но я всего лишь человек»
Российский боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов бросил вызов американцу Монтелю Джексону.
«UFC ищет для меня соперника. Никто не хочет со мной драться, но я всего лишь человек.
Эй, Монтель, ты хороший борец. Мы устроим отличный бой: если ты меня побьешь, то получишь шанс попасть в топ-10 рейтинга UFC», – написал Нурмагомедов.
30-летний Джексон идет на серии их трех побед подряд. В последнем поединке он единогласным решением судей победил Хулио Арсе.
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хавьер мендес говорил, что следущий бой у него должен был быть либо с муньосом, либо с ядонгом, но, видать, оба тоже сбежали. так и будут дальше от умара бегать, если дана лично не вмешается, и не даст ему соперника из топов
верю, что умар готов стать чемпионом прямо сейчас (способен уконтропупить и сехудо и тем паче стерлинга), но эдак он до пенсии будет титульника ждать.