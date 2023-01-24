Умар Нурмагомедов бросил вызов Монтелю Джексону: «Никто не хочет драться со мной, но я всего лишь человек»

Теги легчайший вес UFC MMA Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов бросил вызов американцу Монтелю Джексону.

«UFC ищет для меня соперника. Никто не хочет со мной драться, но я всего лишь человек.

Эй, Монтель, ты хороший борец. Мы устроим отличный бой: если ты меня побьешь, то получишь шанс попасть в топ-10 рейтинга UFC», – написал Нурмагомедов.

30-летний Джексон идет на серии их трех побед подряд. В последнем поединке он единогласным решением судей победил Хулио Арсе.

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6 комментариев

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Алексей Чернов
Ауфффф
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alexander bakulin
Ответ San9
До какой нафиг пенсии? Ты хоть видел, сколько ему лет? 10 раз еще успеет
27 лет, уже далеко не юнец, допингист джонс в 23 чемпионом стал в полутяжах. надо успевать сейчас, а не на закате карьеры, чтобы пояс защитить много раз и чемпионское наследие приличное оставить. а то будут потом кукарекать, как про хабиба, "да какой он великий, он пояс-то всего 3 раза защитил"
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alexander bakulin
Ответ Aslan 233
Пничем тут дайте если он сам бросает вызовы только вне рейтинга бойцам...
это враньё, умар готов с любым встретиться, он кому уже только вызовы не бросал, но никто не хочет с ним драться.
хавьер мендес говорил, что следущий бой у него должен был быть либо с муньосом, либо с ядонгом, но, видать, оба тоже сбежали. так и будут дальше от умара бегать, если дана лично не вмешается, и не даст ему соперника из топов
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San9
Ответ alexander bakulin
опять соперник без рейтинга, сколько можно. дайте уже умару кого-нибудь из топ 10, ироды. верю, что умар готов стать чемпионом прямо сейчас (способен уконтропупить и сехудо и тем паче стерлинга), но эдак он до пенсии будет титульника ждать.
До какой нафиг пенсии? Ты хоть видел, сколько ему лет? 10 раз еще успеет
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Aslan 233
Ответ alexander bakulin
опять соперник без рейтинга, сколько можно. дайте уже умару кого-нибудь из топ 10, ироды. верю, что умар готов стать чемпионом прямо сейчас (способен уконтропупить и сехудо и тем паче стерлинга), но эдак он до пенсии будет титульника ждать.
Пничем тут дайте если он сам бросает вызовы только вне рейтинга бойцам...
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alexander bakulin
опять соперник без рейтинга, сколько можно. дайте уже умару кого-нибудь из топ 10, ироды.
верю, что умар готов стать чемпионом прямо сейчас (способен уконтропупить и сехудо и тем паче стерлинга), но эдак он до пенсии будет титульника ждать.
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+4
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