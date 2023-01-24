Умар Нурмагомедов бросил вызов Монтелю Джексону: «Никто не хочет драться со мной, но я всего лишь человек»

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов бросил вызов американцу Монтелю Джексону.

«UFC ищет для меня соперника. Никто не хочет со мной драться, но я всего лишь человек.

Эй, Монтель, ты хороший борец. Мы устроим отличный бой: если ты меня побьешь, то получишь шанс попасть в топ-10 рейтинга UFC», – написал Нурмагомедов.

30-летний Джексон идет на серии их трех побед подряд. В последнем поединке он единогласным решением судей победил Хулио Арсе.

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