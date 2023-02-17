Конор прибыл в США для съемок в новом сезоне TUF. Его соперником будет Майкл Чендлер

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор прилетел в Лас-Вегас (Невада), где стартуют съемки нового сезона шоу The Ultimate Fighter.

Конор будет тренировать команду бойцов, а его соперником станет рейтинговый легковес UFC Майкл Чендлер, с которым Макгрегор подерется во второй половине 2023 года.

В последний раз Конор выходил в октагон летом 2021 года. Тогда он проиграл Дастину Порье техническим нокаутом (перелом ноги) в первом раунде.

Тренер Конора: «Я никогда не видел его настолько заряженным. Он рад возвращению»

Майкл Чендлер: «Провел бы бой с Конором в полусреднем весе. Думаю, того же хочет и он»

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3 комментария

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funkey 007
видел в ТТ момент приезда на съемки. какой-то он уж слишком опухший был
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sanek maloi
Ответ pasha_t
Из Конора пока всё не выдают не успокоются
Да ладно, пусть хоть немного от кокса с бухлом и тусами отойдет, да несколько млн заработает. По кайфу жиесть ему будет, снова себя бойцом почувствовать)))
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pasha_t
Из Конора пока всё не выдают не успокоются
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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