Конор прибыл в США для съемок в новом сезоне TUF. Его соперником будет Майкл Чендлер

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор прилетел в Лас-Вегас (Невада), где стартуют съемки нового сезона шоу .

Конор будет тренировать команду бойцов, а его соперником станет рейтинговый легковес UFC Майкл Чендлер, с которым Макгрегор подерется во второй половине 2023 года.

В последний раз Конор выходил в октагон летом 2021 года. Тогда он проиграл техническим нокаутом (перелом ноги) в первом раунде.

Тренер Конора: «Я никогда не видел его настолько заряженным. Он рад возвращению»

Майкл Чендлер: «Провел бы бой с Конором в полусреднем весе. Думаю, того же хочет и он»