Алекс Волкановски: «Если я стану чемпионом в легком весе, подерусь ли с Конором? Это интересно. Но сначала я планирую получить пояс»

Чемпион UFC в полулегком весе высказался о возвращении и его поединке с .

«Хорошо, что Конор возвращается в спорт. Он привлекает много внимания. Бой с Чендлером будет веселым, подраться друг с другом – разумно для них обоих. Они оба сильные парни, очевидно, что это выигрышный бой. Это будет интересно.

Безумие говорить, что Конор не заслуживает разговоров о титульном поединке. Если он нокаутирует Чендлера, его имя будет звучать в разговорах о поясе. Вы знаете, что люди будут говорить о нем.

В конце концов, это Конор Макгрегор. Вы должны помнить, что он сражается с хорошими и опасными бойцами.

Если я стану чемпионом в легком весе, подерусь ли с Конором? Это интересно. Но сначала я планирую получить пояс, а уже затем посмотреть на то, что происходит в дивизионе. Есть много потенциальных поединков, но сначала я должен побеспокоиться о бое с Махачевым», – сказал Волкановски.

12 февраля в австралийском Перте Волкановски подерется с в рамках UFC 284.

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