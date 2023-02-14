Конор высказался о бое против Чендлера: «Чувствую себя готовым. Мои хай-кики быстрее джебов»

Теги UFC легкий вес (MMA) The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мыслями от предстоящего боя против Майкла Чендлера, с которым Конор будет тренировать команды бойцов в новом сезоне The Ultimate Fighter.

«Я с нетерпением жду этого боя. Я чувствую себя хорошо, я чувствую свою энергию, я чувствую себя готовым.

Я бью хай-кики быстрее, чем джебы. Так что я очень рад вернуться и уже завтра вылетаю в Вегас», – сказал Макгрегор.

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3 комментария

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Ермолов генерал
Ответ Владимир Д
Ахахха) Дорогой наш любимый Комик Конор, что там у тебя быстрее???)))
Возможно ты будешь поражён, но открою тебе небольшой секрет... Макгрегор не читает комментарии на данном сайте.
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bodros
Такой себе знак 😅😂
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Д
Ахахха) Дорогой наш любимый Комик Конор, что там у тебя быстрее???)))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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