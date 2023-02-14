Конор высказался о бое против Чендлера: «Чувствую себя готовым. Мои хай-кики быстрее джебов»
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мыслями от предстоящего боя против Майкла Чендлера, с которым Конор будет тренировать команды бойцов в новом сезоне The Ultimate Fighter.
«Я с нетерпением жду этого боя. Я чувствую себя хорошо, я чувствую свою энергию, я чувствую себя готовым.
Я бью хай-кики быстрее, чем джебы. Так что я очень рад вернуться и уже завтра вылетаю в Вегас», – сказал Макгрегор.
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