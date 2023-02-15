Сехудо считает себя лучше Махачева: «Он – не олимпийский чемпион. У него нет моей ударки»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо легкий вес (MMA) Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо рассказал, почему он лучше чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева.

«Многие недооценивают меня сейчас, списывают со счетов. Но знаете что? Махачев – не олимпийский чемпион. А еще у него нет моей ударки. Он не быстрее меня.

Да, этот парень превосходит меня в габаритах и в весе, но я — маленькая мишень, а значит, по мне труднее попасть», – сказал Сехудо.

Махачев – про второе место в рейтинге P4P: «Мне от этого ни холодно, ни больно. Главное – пояс у меня на плече»

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лютый альбинос
Ответ Саламбек Алаев
Самое интересное , он не борется практически а решает все в стойке
Он перестал бороться после травм спины, тут всё просто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саламбек Алаев
Ответ Лютый альбинос
Кстати, Фёдор Емельяненко за карьеру забил одного чемпиона Олимпийских Игр и ещё двух призёров Олимпиад засабмитил.
Самое интересное , он не борется практически а решает все в стойке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лютый альбинос
Кстати, Фёдор Емельяненко за карьеру забил одного чемпиона Олимпийских Игр и ещё двух призёров Олимпиад засабмитил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиль Улленшпигель
Так и это не Олимпийские игры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
кокорин: считаю себя лучше махачева, он не сидел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саламбек Алаев
Ответ hvmr5rgxz5
Может Сехудо, будет таким же маленьким и неудобный для Волкановского, как Волкановский для Ислама?
Не будет , волк ростом ниже , но у него размах рук почти как у полусредневеса , он очень крепкий . Сезуду коротышка с короткими рычагами
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саламбек Алаев
Ответ Bartez1986
а какая связь? в UFC в принципе мало олимпийских чемпионов
И подразумевает что он сильнее в борьбе чем Ислам и справиться может с волком .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hvmr5rgxz5
Может Сехудо, будет таким же маленьким и неудобный для Волкановского, как Волкановский для Ислама?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саламбек Алаев
Ответ Bartez1986
а какая связь? в UFC в принципе мало олимпийских чемпионов
Он хочет боя с Волком и 3 пояс
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
а какая связь? в UFC в принципе мало олимпийских чемпионов
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
🤡
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий