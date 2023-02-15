Сехудо считает себя лучше Махачева: «Он – не олимпийский чемпион. У него нет моей ударки»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо рассказал, почему он лучше чемпиона легкого дивизиона .

«Многие недооценивают меня сейчас, списывают со счетов. Но знаете что? Махачев – не олимпийский чемпион. А еще у него нет моей ударки. Он не быстрее меня.

Да, этот парень превосходит меня в габаритах и в весе, но я — маленькая мишень, а значит, по мне труднее попасть», – сказал Сехудо.

Махачев – про второе место в рейтинге P4P: «Мне от этого ни холодно, ни больно. Главное – пояс у меня на плече»

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?