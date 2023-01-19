Эдвардс про третий бой с Усманом: «Я никогда не проигрывал в Великобритании»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Усман - Эдвардс UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс поделился ожиданиями от третьего боя с Камару Усманом.

«Он никогда не дрался на территории соперника. Посмотрим, каким он вернется после глухого нокаута, да еще перед такими сумасшедшими фанатами, как британские. К тому же он не молодеет. Сколько ему лет? 35, 36?

Это будет совершенно другой бой, нет сомнений. Я думал перед реваншем, что высокогорье не сыграет роли, но это оказалось не так.

К тому же в Великобритании я никогда не проигрывал, и я буду драться на глазах семьи, друзей. Если он рассчитывает повторить успех первого боя, то его ждет жесткое разочарование», – сказал Эдвардс.

Бой Эдвардса и Усмана 18 марта возглавит UFC 286 в Лондоне.

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3 комментария

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Johnny Walker
Всë когда то случается в 1 раз, зазнайка.
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alexander bakulin
что за бред несёт этот поехавший? нигерийский кошмар всю свою жизнь дрался на территории соперника. за всю карьеру всего один бой "домашний" (в абу-даби). в США, против американцев, ему, мусульманину, с менеджером али, та ещё любовь публики доставалась.
но про возраст меткое замечание. моя мечта увидеть бой махачева против усмана, но про возраст камару я че-то никогда не думал, а ему ведь и правда уже 35. придётся, видать, исламу у какого-нибудь менее именитого чемпиона пояс отбирать, когда он повыше подняться надумает
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hvmr5rgxz5
Справедливости ради, нужно сказать, что Усман тоже не проигрывал в Великобритании
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