Эдвардс про третий бой с Усманом: «Я никогда не проигрывал в Великобритании»

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс поделился ожиданиями от третьего боя с .

«Он никогда не дрался на территории соперника. Посмотрим, каким он вернется после глухого нокаута, да еще перед такими сумасшедшими фанатами, как британские. К тому же он не молодеет. Сколько ему лет? 35, 36?

Это будет совершенно другой бой, нет сомнений. Я думал перед реваншем, что высокогорье не сыграет роли, но это оказалось не так.

К тому же в Великобритании я никогда не проигрывал, и я буду драться на глазах семьи, друзей. Если он рассчитывает повторить успех первого боя, то его ждет жесткое разочарование», – сказал Эдвардс.

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