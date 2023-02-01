Масвидаль про бой с Эдвардсом: «Даже если не получится, мне все равно. Я продолжу пахать»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль оценил вероятность поединка с чемпионом дивизиона Леоном Эдвардсом.

«Думаю, он состоится, 100%. Я уверен, что все так и должно быть – звезды сходятся. А после Эдвардса у меня будет куча других поединков. Всему свое время.

Даже если не получится, мне все равно. Я продолжу пахать. Неважно, один поединок мне нужно выиграть или два. Я готов провести сколько угодно боев.

Кто знает, возможно, Леон опять снесет ногой голову Камару Усмана, и я буду драться с Эдвардсом. Это как концовка фильма, лучше не придумать», – сказал Масвидаль.

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