Масвидаль про бой с Эдвардсом: «Даже если не получится, мне все равно. Я продолжу пахать»
Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль оценил вероятность поединка с чемпионом дивизиона Леоном Эдвардсом.
«Думаю, он состоится, 100%. Я уверен, что все так и должно быть – звезды сходятся. А после Эдвардса у меня будет куча других поединков. Всему свое время.
Даже если не получится, мне все равно. Я продолжу пахать. Неважно, один поединок мне нужно выиграть или два. Я готов провести сколько угодно боев.
Кто знает, возможно, Леон опять снесет ногой голову Камару Усмана, и я буду драться с Эдвардсом. Это как концовка фильма, лучше не придумать», – сказал Масвидаль.
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