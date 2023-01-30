Эдвардс про реванш с Усманом: «Знаю, что могу снова нокаутировать Камару»

Чемпион UFC в полусреднем весе поделился ожиданиями от боя с .

«Это будет совершенно другой бой. Я никогда не проигрывал в Великобритании, я никогда не проигрывал на UFC в Лондоне. Это касается моих выступлений в профессионалах и любителях.

Сейчас я очень уверен в себе. Я обретаю это уверенность, так как знаю, что могу снова нокаутировать Усмана. Я просто не вижу, как он может сблизиться со мной и нанести удар.

Я обретаю уверенность в знании, что могу его перевести. Я обретаю уверенность в знании, что я лучше его в партере. Все мое наследие, вся моя история говорит об этом.

Я знаю, что мой соперник крут и хорош – у меня нет иллюзий на этот счет. Но я искренне верю, что лучше его, и просто не вижу, как он может выйти и побить меня в Лондоне», – сказал Эдвардс.

Бой Эдвардса и Усмана 18 марта возглавит UFC 286 в Лондоне.

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