Эдвардс про реванш с Усманом: «Знаю, что могу снова нокаутировать Камару»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Усман - Эдвардс UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс поделился ожиданиями от боя с Камару Усманом.

«Это будет совершенно другой бой. Я никогда не проигрывал в Великобритании, я никогда не проигрывал на UFC в Лондоне. Это касается моих выступлений в профессионалах и любителях.

Сейчас я очень уверен в себе. Я обретаю это уверенность, так как знаю, что могу снова нокаутировать Усмана. Я просто не вижу, как он может сблизиться со мной и нанести удар.

Я обретаю уверенность в знании, что могу его перевести. Я обретаю уверенность в знании, что я лучше его в партере. Все мое наследие, вся моя история говорит об этом.

Я знаю, что мой соперник крут и хорош – у меня нет иллюзий на этот счет. Но я искренне верю, что лучше его, и просто не вижу, как он может выйти и побить меня в Лондоне», – сказал Эдвардс.

Бой Эдвардса и Усмана 18 марта возглавит UFC 286 в Лондоне.

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1 комментарий

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Фикиск Фусов
Он заодеялит и так все 5 раундов. Усман четко усвоил урок.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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