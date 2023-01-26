Эдвардс про поединок с Махачевым: «После боя с Усманом – нет проблем, я готов это сделать»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) легкий вес (MMA) Леон Эдвардс Ислам Махачев Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс ответил на вопрос по поводу боя с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым.

«Мы спарринговали с ним в AKA, но не думаю, что он засамбитил меня на тренировке. Это будет хороший бой. Он улучшил свою ударке, я улучшил борьбу, так что это будет совершенно другой бой.

Мы тренировались, когда мне было 21-22 года, сейчас мне 31. Так что это будут совершенно два разных противостояния.

В данный момент я не думаю об этом, потому что меня ждет очень сложный бой против Камару Усмана и я сосредоточен только на нем. После этого – нет проблем, я готов это сделать», – сказал Эдвардс.

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4 комментария

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Оскар Муравьев
Махачеву делать нечего в 77
0
-1
-1
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Нету Нету
Ответ Крыс Пол
Если Ислам побьет Волка, а затем Леона, то выйдет, что он побил 3 чемпионов в разных весах. Такой подвиг позволит Махачеву затмить Хабиба.
Хабиб только рад
+1
0
+1
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Крыс Пол
Если Ислам побьет Волка, а затем Леона, то выйдет, что он побил 3 чемпионов в разных весах. Такой подвиг позволит Махачеву затмить Хабиба.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
матлю
С Усманом реши сначала.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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