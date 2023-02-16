Джонс рассказал о встречи дочери с рысью: «Все обошлось. Благодарен богу, ведь все могло пойти другим путем»

Теги происшествия UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал, что в его дом забралась дикая рысь.

«Прошлой ночью в Альбукерке была сумасшедшая снежная буря, я думаю, один из нас забыл полностью закрыть дверь нашего гостевого дома. Этим утром моя маленькая девятилетняя Оливия вышла туда одна, чтобы взять пару кроссовок, которые она оставила и услышала агрессивное шипение. Она сразу запрыгнула на столешницу, а из-под кровати выскочила рысь и уставилась на нее.

В итоге все обошлось, рысь убежала. Я невероятно благодарен богу, все утро благодарил его, ведь все могло пойти другим путем», – сказал Джонс.

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5 комментариев

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космонавт на дереве
4 раза пересмотрел "Во все тяжкие" ни разу не помню чтобы там хотя-бы дождь шёл
+2
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Рассказал о встречЕ, а не о встречИ. Можно ещё хоть как-то понять, когда некорректно переводят новость с другого языка, но человек работающий с текстом должен ведь хотя бы свой язык знать, как минимум.
+2
0
+2
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zzzeeerrrooo
Ответ marsover
Сумасшедшая снежная буря в Альбукерке?
Город на 1500м находится...
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Forza
Ответ marsover
Сумасшедшая снежная буря в Альбукерке?
Ну там -6 сейчас. Вполне может быть.
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marsover
Сумасшедшая снежная буря в Альбукерке?
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