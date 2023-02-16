Джонс рассказал о встречи дочери с рысью: «Все обошлось. Благодарен богу, ведь все могло пойти другим путем»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе рассказал, что в его дом забралась дикая рысь.

«Прошлой ночью в Альбукерке была сумасшедшая снежная буря, я думаю, один из нас забыл полностью закрыть дверь нашего гостевого дома. Этим утром моя маленькая девятилетняя Оливия вышла туда одна, чтобы взять пару кроссовок, которые она оставила и услышала агрессивное шипение. Она сразу запрыгнула на столешницу, а из-под кровати выскочила рысь и уставилась на нее.

В итоге все обошлось, рысь убежала. Я невероятно благодарен богу, все утро благодарил его, ведь все могло пойти другим путем», – сказал Джонс.

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