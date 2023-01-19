Джон Джонс: «Чтобы победить, вам нужно побить не только меня, но и Господа, которому я служу»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал, что нужно соперникам для победы над ним.

«Верю всем сердцем, что сам Господь избрал меня быть непобедимым бойцом. Искренне верю в это всей душой и естеством.

Чтобы победить, вам нужно побить не только меня, но и Господа, которому я служу. Я не верю, что меня создали для поражения», – сказал Джонс.

4 марта на UFC 285 Джонс подерется с Сирилом Ганом за вакантный титул в тяжелом весе.

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7 комментариев

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Вячеслав Тотров
А бог Джонса нюхает вместе с ним кокаин?
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Ruslan Isaev
Сказочный д.....б
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Ivan Bukata
Федор Емельяненко вошел в тред
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Kubinec_
нужен честный допинг-контроль и тебя Олег Монгол ушатает
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Олег Грачёв
Джонс служит разве что богу Дионису
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-1
-1
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Stan789
Искренне верю что если ты так думаешь, то стоит держать такие мысли внутри себя.
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Великий Алонсо
Короче Ган нокаутирует этого клоуна, очевидно
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