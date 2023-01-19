Джон Джонс: «Чтобы победить, вам нужно побить не только меня, но и Господа, которому я служу»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал, что нужно соперникам для победы над ним.

«Верю всем сердцем, что сам Господь избрал меня быть непобедимым бойцом. Искренне верю в это всей душой и естеством.

Чтобы победить, вам нужно побить не только меня, но и Господа, которому я служу. Я не верю, что меня создали для поражения», – сказал Джонс.

4 марта на UFC 285 Джонс подерется с за вакантный титул в тяжелом весе.

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