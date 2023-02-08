Джон Джонс: «Нацелен на бой со Стипе Миочичем. Хочу провести два-три поединка за год»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе заявил о намерении подраться со .

«Я нацелен на бой со Стипе Миочичем. Для меня этот бой важнее всего. В тяжелом весе много парней, но для меня лично, для моего наследия, победить величайшего тяжеловеса всех времен – это значит для меня намного больше.

Когда мы подеремся? Надеюсь, я выйду после боя с без серьезных травм, но я бы хотел вернуться как можно скорее. Хочу провести два-три боя за год в зависимости от того, как все сложится», – сказал Джонс.

Бой Джонса и Гана 5 марта возглавит 285 в Лас-Вегасе.

Хилл нацелен на бой с Джонсом: «Джон – последнее испытание»