Джон Джонс: «Нацелен на бой со Стипе Миочичем. Хочу провести два-три поединка за год»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил о намерении подраться со Стипе Миочичем.

«Я нацелен на бой со Стипе Миочичем. Для меня этот бой важнее всего. В тяжелом весе много парней, но для меня лично, для моего наследия, победить величайшего тяжеловеса всех времен – это значит для меня намного больше.

Когда мы подеремся? Надеюсь, я выйду после боя с Сирилом Ганом без серьезных травм, но я бы хотел вернуться как можно скорее. Хочу провести два-три боя за год в зависимости от того, как все сложится», – сказал Джонс.

Бой Джонса и Гана 5 марта возглавит UFC 285 в Лас-Вегасе.

Хилл нацелен на бой с Джонсом: «Джон – последнее испытание» 

2 комментария

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sanek maloi
Джони, ты хотя бы до клетки дойди, не говоря уже 2-3 боя в год)
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Прогноз Черданцева
"а проведу за три года один"
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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