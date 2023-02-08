Джон Джонс: «Нацелен на бой со Стипе Миочичем. Хочу провести два-три поединка за год»
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил о намерении подраться со Стипе Миочичем.
«Я нацелен на бой со Стипе Миочичем. Для меня этот бой важнее всего. В тяжелом весе много парней, но для меня лично, для моего наследия, победить величайшего тяжеловеса всех времен – это значит для меня намного больше.
Когда мы подеремся? Надеюсь, я выйду после боя с Сирилом Ганом без серьезных травм, но я бы хотел вернуться как можно скорее. Хочу провести два-три боя за год в зависимости от того, как все сложится», – сказал Джонс.
Бой Джонса и Гана 5 марта возглавит UFC 285 в Лас-Вегасе.
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