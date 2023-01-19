Волкановски про бой Джонс – Ган: «Не знаю, имел ли Джон дело с такой высококлассной ударной техникой»

Чемпион UFС в полулегком весе поделился ожиданиями от боя между Джоном Джонсом и .

«Если говорить про работу на дистанции и подвижность Гана, то я не знаю, имел ли Джонс дело с такой высококлассной ударной техникой.

Сейчас будет бой в тяжелом весе – это очень интересный поединок, так что я точно его посмотрю. Не могу дождаться.

Хоть Джонс и является природным полутяжеловесом, но его борьба на высочайшем уровне. Думаю, что он переборет большинство бойцов в тяжелом весе», – считает Волкановски.

Бой Джонса и Гана за вакантный титул в тяжелом весе состоится 4 марта на 285 в Лас-Вегасе.

Джон Джонс: «Чтобы победить, вам нужно побить не только меня, но и Господа, которому я служу»

Джон Джонс: «Нганну кажется страшнее, чем Ган. Было бы здорово забрать пояс именно у Фрэнсиса»