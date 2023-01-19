Волкановски про бой Джонс – Ган: «Не знаю, имел ли Джон дело с такой высококлассной ударной техникой»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Алекс Волкановски Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFС в полулегком весе Алекс Волкановски поделился ожиданиями от боя между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

«Если говорить про работу на дистанции и подвижность Гана, то я не знаю, имел ли Джонс дело с такой высококлассной ударной техникой.

Сейчас будет бой в тяжелом весе – это очень интересный поединок, так что я точно его посмотрю. Не могу дождаться.

Хоть Джонс и является природным полутяжеловесом, но его борьба на высочайшем уровне. Думаю, что он переборет большинство бойцов в тяжелом весе», – считает Волкановски.

Бой Джонса и Гана за вакантный титул в тяжелом весе состоится 4 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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2 комментария

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Собака хаски в маске
Гусь, и это были проблемы для Боунса. Да что говорить, Джону создал проблем Доминик Рейес, который в общем то его победил, и только судьи решили внагляк грабануть мекса.
Сирил создаст проблемы, если Джон будет в стойке с ним размахиваться.
+2
-1
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Andry 72
Ган в бою с Нгану никакой классной техники рук не показал
+1
0
+1
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