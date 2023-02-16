Бетербиев – про бой с Биволом: «С моей стороны никаких проблем нет»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе готов подраться с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом.

«Очень надеюсь, что этот бой состоится. С моей стороны, со стороны моей команды никаких проблем нет. Нам нужен этот бой.

Сейчас у меня три пояса и обязательства перед тремя организациями, а у него только один пояс. Намного легче, когда он у тебя один. У тебя нет обязательств.

Например, мне нужно делать по каждому пояса минимум по одной защите в год. Я сейчас сделал защиту по линии WBC, и в следующем году, скорее всего, будет обязательная защита, плюс к этому добровольная защита. Психологически очень сложно держать три пояса в течение большого периода.

Для меня это, конечно, не проблема. Я могу спокойно работать и боксировать. Очень надеюсь, что они все-таки согласятся. Каждый думает, что для него выгодно. Ему тоже выгодно – хороший шанс победить.

Меня считают андердогом в бою с Биволом? Я вообще на это не смотрю, не слушаю эти вещи, обсуждения. Пусть говорят что угодно. Мы в любом случае не узнаем, пока вдвоем не встретимся в ринге и не побоксируем. Говорить можно что угодно.

Мы видели и видим, кто был фаворитом. Он проигрывал. Поэтому я считаю, что это не самое важное. Это их мнение, они могут говорить, что хотят», – сказал Бетербиев.

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