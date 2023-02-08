Камил Гаджиев: «Жаль, что Усик слишком тяжелый. Было бы просто волшебно посмотреть бой Бетербиева с ним»
Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев хотел бы посмотреть бой чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева с чемпионом WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александром Усиком.
«Все что связано с Бетербиевым – суперинтересно. Если все думают, что россиянам было бы интересно посмотреть его бой с Дмитрием Биволом, то я бы так не сказал. А не россиянам вдвойне неинтересно.
Жаль, что Усик слишком тяжелый. Было бы просто волшебно посмотреть бой Бетербиева с ним. Но Усик очень большой», – сказал Гаджиев.
Энтони Ярд: «Хочу реванш с Бетербиевым и бой с Биволом, пока он не завершил карьеру»
Артур Бетербиев: «Не расстроюсь, если бой с Биволом не состоится»
Многие сравнивают возможный этот бой с боем «Гассиев и Усик», но скорее всего бой был бы совсем другой и более равный.