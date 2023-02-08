Камил Гаджиев: «Жаль, что Усик слишком тяжелый. Было бы просто волшебно посмотреть бой Бетербиева с ним»

Теги тяжелый вес полутяжелый вес Артур Бетербиев Александр Усик Камил Гаджиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев хотел бы посмотреть бой чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева с чемпионом WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александром Усиком.

«Все что связано с Бетербиевым – суперинтересно. Если все думают, что россиянам было бы интересно посмотреть его бой с Дмитрием Биволом, то я бы так не сказал. А не россиянам вдвойне неинтересно.

Жаль, что Усик слишком тяжелый. Было бы просто волшебно посмотреть бой Бетербиева с ним. Но Усик очень большой», – сказал Гаджиев.

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3 комментария

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kodgong
Ответ Isa Babaev
Разного уровня боксёры при всем уважении к Артуру
они разного веса. это да. Артура слишком долго мариновали. теперь он просто старый
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LynxDP71
Ответ Isa Babaev
Разного уровня боксёры при всем уважении к Артуру
Сложно сказать пока не было личного противостояния.
Многие сравнивают возможный этот бой с боем «Гассиев и Усик», но скорее всего бой был бы совсем другой и более равный.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
Разного уровня боксёры при всем уважении к Артуру
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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