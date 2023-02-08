Камил Гаджиев: «Жаль, что Усик слишком тяжелый. Было бы просто волшебно посмотреть бой Бетербиева с ним»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев хотел бы посмотреть бой чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе с чемпионом WBA, WBO и IBF в тяжелом весе .

«Все что связано с Бетербиевым – суперинтересно. Если все думают, что россиянам было бы интересно посмотреть его бой с , то я бы так не сказал. А не россиянам вдвойне неинтересно.

Жаль, что Усик слишком тяжелый. Было бы просто волшебно посмотреть бой Бетербиева с ним. Но Усик очень большой», – сказал Гаджиев.

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