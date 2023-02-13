Фьюри и Усик могут подраться на «Уэмбли» из-за проблем со стадионом в Саудовской Аравии

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком может не состояться в Саудовской Аравии из-за проблем со строительством стадиона в Джидде.

Теперь местом проведения поединка считается лондонский стадион «Уэмбли». По данным Daily Mail, промоутерская компания Queensberry (представляют интересы Фьюри) забронировали арену на 29 апреля.

Уоррен подтвердил, что бой между Усиком и Фьюри пройдет 29 апреля: «Где он состоится, определится в течение недели»

Хирн – о бое Усика и Фьюри: «Есть вероятность, что они не подерутся»

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