Фьюри и Усик могут подраться на «Уэмбли» из-за проблем со стадионом в Саудовской Аравии

Бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между и может не состояться в Саудовской Аравии из-за проблем со строительством стадиона в Джидде.

Теперь местом проведения поединка считается лондонский стадион «Уэмбли». По данным Daily Mail, промоутерская компания Queensberry (представляют интересы Фьюри) забронировали арену на 29 апреля.

Уоррен подтвердил, что бой между Усиком и Фьюри пройдет 29 апреля: «Где он состоится, определится в течение недели»

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