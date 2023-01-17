«Гейджи, пожалуйста, выбей из него плату». Физиеву предъявили долг за аренду жилья в Таиланде

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Ренато Мойкано Рафаэль Физиев UFC 286 Физиев - Гейджи Бокс/MMA/UFC

Легковеса UFC Рафаэля Физиева обвинили в том, что он не оплатил аренду жилья в Таиланде.

Под постом бойца Ренато Мойкано появился комментарий с аккаунта команды Phuket Top Team.

«Физиев уже больше трех лет должен арендную плату за три месяца владельцу дома в Таиланде.

Несколько раз писал им, что оплатит, но так и не оплатил. Долг не оспаривает, просто не хочет платить.

Джастин Гейджи, пожалуйста, выбей из него плату», – говорится в сообщении.

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4 комментария

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jwbmwbqvih
Ответ pasha_t
Поди выбей долг с ЮФСшника))
Там такие звери,что им юфсшник,на асфальт плюнуть.
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MATRiX
Ответ pasha_t
Поди выбей долг с ЮФСшника))
Как будто в тайландских залах нету сотен бойцов и тренеров. Да и контракт с UFC ни от толпы, ни от оружия не спасёт. От жадности и желания кинуть арендодателя на бабки уже не спас
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pasha_t
Поди выбей долг с ЮФСшника))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Костя Бальмонт
« долг не оспаривает, просто не хочет платить » 😁
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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