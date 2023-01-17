«Гейджи, пожалуйста, выбей из него плату». Физиеву предъявили долг за аренду жилья в Таиланде
Легковеса UFC Рафаэля Физиева обвинили в том, что он не оплатил аренду жилья в Таиланде.
Под постом бойца Ренато Мойкано появился комментарий с аккаунта команды Phuket Top Team.
«Физиев уже больше трех лет должен арендную плату за три месяца владельцу дома в Таиланде.
Несколько раз писал им, что оплатит, но так и не оплатил. Долг не оспаривает, просто не хочет платить.
Джастин Гейджи, пожалуйста, выбей из него плату», – говорится в сообщении.
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