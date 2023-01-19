Даниэль Кормье: «Если Гейджи проиграет Физиеву, ему будет труднее вернуться в топ»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье поделился ожиданиями от боя и .

«Гейджи – этот тот, кто убьет или будет убитым. Его менталитет все тот же. Он просто сумасшедший боец, которому нравится рубка, и то же самое я могу сказать о Физиеве.

Это будет интересный бой. В этом поединке многое может поменяться в рейтинге легкого дивизиона.

Если Гейджи проиграет, ему будет труднее вернуться в топ», – считает Кормье.

Бой Физиева и Гейджи состоится 18 марта на UFC 286 в Лондоне.

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