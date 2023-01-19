Даниэль Кормье: «Если Гейджи проиграет Физиеву, ему будет труднее вернуться в топ»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Даниэль Кормье Джастин Гейджи Рафаэль Физиев UFC 286 Физиев - Гейджи Спорт Казахстана

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье поделился ожиданиями от боя Рафаэля Физиева и Джастина Гейджи.

«Гейджи – этот тот, кто убьет или будет убитым. Его менталитет все тот же. Он просто сумасшедший боец, которому нравится рубка, и то же самое я могу сказать о Физиеве.

Это будет интересный бой. В этом поединке многое может поменяться в рейтинге легкого дивизиона.

Если Гейджи проиграет, ему будет труднее вернуться в топ», – считает Кормье.

Бой Физиева и Гейджи состоится 18 марта на UFC 286 в Лондоне.

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1 комментарий

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ситинец
Кто-то уже давно должен его двинуть из топов.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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