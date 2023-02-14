Опубликован трейлер турнира UFC 285: в Лас-Вегасе выступят Джонс, Ган и Шевченко

Теги UFC Джон Джонс Валентина Шевченко Сирил Ган UFC 285 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 285. В главном событии вечера пройдет бой за вакантный титул в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

В соглавном поединке чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко проведет защиту пояса против Алексы Грассо.

Джон Джонс: «Чтобы победить, вам нужно побить не только меня, но и Господа, которому я служу»

Сирил Ган – про бой с Джонсом: «Это будет игра, в которой каждый из нас попытается навязать свой стиль»

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2 комментария

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Gornostaev
Ожидается неплохой вечерок :)... По именам бои выглядят⚡⚡⚡! Ждемс...
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+2
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Bashibuzuck
Валюшка, бей✊✊✊
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