Опубликован трейлер турнира UFC 285: в Лас-Вегасе выступят Джонс, Ган и Шевченко
В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 285. В главном событии вечера пройдет бой за вакантный титул в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.
В соглавном поединке чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко проведет защиту пояса против Алексы Грассо.
Джон Джонс: «Чтобы победить, вам нужно побить не только меня, но и Господа, которому я служу»
Сирил Ган – про бой с Джонсом: «Это будет игра, в которой каждый из нас попытается навязать свой стиль»
2 комментария