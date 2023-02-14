Опубликован трейлер турнира UFC 285: в Лас-Вегасе выступят Джонс, Ган и Шевченко

В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир 285. В главном событии вечера пройдет бой за вакантный титул в тяжелом весе между и .

В соглавном поединке чемпионка женского наилегчайшего дивизиона проведет защиту пояса против Алексы Грассо.

Джон Джонс: «Чтобы победить, вам нужно побить не только меня, но и Господа, которому я служу»

Сирил Ган – про бой с Джонсом: «Это будет игра, в которой каждый из нас попытается навязать свой стиль»