Стипе Миочич: «Не знаю, почему Джонсу выбрали Гана. Сказали мне, что я, возможно, подерусь в июле»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе сообщил, когда может состояться его следующий бой.

После ухода вакантный титул в тяжелом весе 4 марта на UFC 285 разыграют и .

«Они выбрали Гана. Я не матчмейкер, поэтому не знаю, почему так. Они просто пошли в другом направлении. В UFC сказали мне, что я, возможно, подерусь в июле.

Конечно, я был расстроен. Джонс – отличный соперник. Но, в конце концов, все зависело не от меня. Посмотрим, что будет дальше.

Думаю, эти парни подерутся, а я получу бой с победителем», – сказал Миочич.

Последний раз Миочич дрался в марте-2021, когда проиграл Нганну и лишился чемпионского пояса в тяжелом весе.

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