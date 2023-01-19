Стипе Миочич: «Не знаю, почему Джонсу выбрали Гана. Сказали мне, что я, возможно, подерусь в июле»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Фрэнсис Нганну Сирил Ган UFC 285 Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич сообщил, когда может состояться его следующий бой.

После ухода Фрэнсиса Нганну вакантный титул в тяжелом весе 4 марта на UFC 285 разыграют Джон Джонс и Сирил Ган.

«Они выбрали Гана. Я не матчмейкер, поэтому не знаю, почему так. Они просто пошли в другом направлении. В UFC сказали мне, что я, возможно, подерусь в июле.

Конечно, я был расстроен. Джонс – отличный соперник. Но, в конце концов, все зависело не от меня. Посмотрим, что будет дальше.

Думаю, эти парни подерутся, а я получу бой с победителем», – сказал Миочич.

Последний раз Миочич дрался в марте-2021, когда проиграл Нганну и лишился чемпионского пояса в тяжелом весе.

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1 комментарий

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alexander bakulin
у допингиста очко играет, выйти против миочича. сам признавался в интервью, в прошлом году, что для боя с 95-килограммовым стипе ему надо "вес набрать".
ждал пока стипе состарится, жрал стероиды усиленно всё это время, "подкачался" уже до 120 кг, а очко всё равно жим-жим.
надеемся, что сирил ган уничтожит стероидного мошенника в первом раунде. и стипе выпадет честь сразиться с французом за пояс.
ну а надругаться над трупом допингиста пусть, в следующем бою, доверят сергею палычу.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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