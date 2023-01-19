Стипе Миочич: «Не знаю, почему Джонсу выбрали Гана. Сказали мне, что я, возможно, подерусь в июле»
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич сообщил, когда может состояться его следующий бой.
После ухода Фрэнсиса Нганну вакантный титул в тяжелом весе 4 марта на UFC 285 разыграют Джон Джонс и Сирил Ган.
«Они выбрали Гана. Я не матчмейкер, поэтому не знаю, почему так. Они просто пошли в другом направлении. В UFC сказали мне, что я, возможно, подерусь в июле.
Конечно, я был расстроен. Джонс – отличный соперник. Но, в конце концов, все зависело не от меня. Посмотрим, что будет дальше.
Думаю, эти парни подерутся, а я получу бой с победителем», – сказал Миочич.
Последний раз Миочич дрался в марте-2021, когда проиграл Нганну и лишился чемпионского пояса в тяжелом весе.
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ждал пока стипе состарится, жрал стероиды усиленно всё это время, "подкачался" уже до 120 кг, а очко всё равно жим-жим.
надеемся, что сирил ган уничтожит стероидного мошенника в первом раунде. и стипе выпадет честь сразиться с французом за пояс.
ну а надругаться над трупом допингиста пусть, в следующем бою, доверят сергею палычу.